Alanya'da korkunç olay!

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi, Karagedik Mevkii'ndeki bir sahilde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan L. (36) Karagedik Mevkii'ndeki sahilde balık avlamak için dinamit kullanmak istedi.

Dinamitin elinde patlaması sonucu sağ kolu ve sol el parmakları kopan Erkan L. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların gürültüyü duyup ihbarda bulunmaları üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.