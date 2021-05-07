Anne feryat etti: Ne olur evlatlarımı bulun!



'KAYINPEDERİM ÖLSEN DE O ÇOCUKLARI GÖREMEYECEKSİN DEDİ'



Kaçırılan çocuklarının fotoğraflarına bakarak hasret gideren Tuba B., 28 Nisan'dan beri onlardan haber alamadığını söyledi. Eşinin çocuklarını kaçırdığı için büyük suç işlediğini vurgulayan Tuba B., "Evliliğimiz yürümediği için boşanmak için mahkemeye müracaat ettim. Bir süre sonra çocuklarımı da alıp evden ayrıldım. Çocuklarımla huzuru bulmuştuk, mutlu yuvamız vardı. Boşanma davamız görülmeden eşim, çocukların velayetini almak için dava açtı. Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü evimize gelip inceleme yaptı. Çocuklarla görüştü ve bunun üzerine Aile Mahkemesi çocuklarımın velayetini geçici olarak bana verdi. Ama eşim onları benden kaçırdı. Çocuklarımın öğretmenleri beni arayıp derslere girmediğini söylüyor. Eğitimlerinden geri kalıyorlar. Evlatlarım bensiz yapamaz. Jandarma, polis arıyor ama bulamıyorlar. Kayınpederimi aradım, bana, 'Sen ölsen de çocuklarını göremeyeceksin' dedi. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Kalp hastası oldum. Ne olur evlatlarımı bulup bana versinler. Bayrama yavrularım ile birlikte gireyim" dedi.