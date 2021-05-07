Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? Bu yıl Anneler Günü ayın kaçında, bu Pazar mı?

Mayıs ayı devam ederken Anneler Günü ne zaman, bu Pazar günü mü gibi soruların yanıtları sıkça sorgulanmaya başlandı. Geçen yılda olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek olan bu önemi ve anlamlı gün için hediye önerileri de şimdiden merak konusu oldu. Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanan bu önemli gün için evlatlar annelerini en özel şekilde hissettirmek isterken onların mutlu olmasına önem veriyorlar. Bu bağlamda, Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Bu yıl Anneler Günü ayın kaçında, bu Pazar mı? İşte tarihçesi ve bilgiler!

BU YIL ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs'a denk geliyor.