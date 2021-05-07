Arzu Aygün'nun katiline ağır müebbet istendi

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 çocuk annesi Arzu Aygün 17 Aralık tarihinde kaybolmuştu. Aygün'ün ailesi, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kızlarının bulunması için yardım istemişti. Bu arada polis, Aygün'ün sevgilisi Muharrem Coşkun'un (37) ifadesine başvurup, serbest bırakmıştı. Israrlı yayınlarla köşeye sıkışan Coşkun savcılığa giderek, Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etmişti. Coşkun'un itirafı sonrası talihsiz kadının ormanlık alanda tabancayla öldürülmüş halde cesedi bulunmuştu. Olaydan sonra tutuklanan Coşkun hakkında iddianame hazırlandı.

AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

Arzu Aygün'ün ailesinin Avukatı Özlem Sezgin Azal, savcının katil zanlısı hakkında ağır müebbet istediğini belirterek, "Savcılık iddianamesinde katil zanlısı Muharrem Coşkun'un Arzu Aygün'ü evinin yakınlarında öldürdükten sonra arka koltuğa koyup, 71 kilometre uzaklıktaki Terme ilçesi sahiline götürdüğünü belirtti. Coşkun için tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, nitelikli hırsızlık suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve ruhsatsız silah taşımaktan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istedi." dedi.



Arzu Aygün'ün Avukatı Özlem Sezgin Azal

"EYVAH TEHLİKE" DİYE KAYDETMİŞ

Arzu Aygün'ün cep telefonuna katili Muharrem Coşkun'u "Eyvah tehlike" diye kaydettiği öğrenildi. Ayrıca Coşkun'un üç kez ifade değiştirdiği de ortaya çıktı.

Coşkun'un ilk ifadesinde, "Arzuyu evinden aldım. Sonra alacağı olduğunu söylediği kişinin mekanına gittik. Bir süre bekledik, gelmedi. O sırada bana dönüp 'seni sevmiyorum benim hayatımda başkası var. Artık seninle olmak istemiyorum' dedi. O an çılgına döndüm. Arabaya bindik, üzerimde kurusıkıdan bozma tabanca vardı. Şoför koltuğundan indim ve bir şey alacakmış gibi davranıp Arzu'nun oturduğu koltuğun arkasına geçtim. Arkadan kafasına bir el ateş ettim. Olay yerinde öldü. Arka koltuğu yatırdım. Sonrasında otomobil ile Terme'ye doğru yola çıktım. Yolda büfeden iki tane bira aldım. Birini yolda içtim. Sonra cesedi atmayı planladığım Terme'nin Kozluk bölgesine geldim. Kalabalık vardı. Biraz bekledim. O sırada ikinci biramı içtim. Ortalıkta kimse kalmayınca o bölgede çuvallara konulmuş molozlar vardı. Onları boşaltıp, cesedi sardım. Cesedi ağaçların altına attım. Tabancamı ise denize attım. Arzu'nun çantasının da arka koltukta olduğunu gördüm. Telefonu ve flaşbelleği yanıma aldım. Arzu'nun ailesine, Arzu'nun telefonundan mesajlar attım" dediği öğrenildi.

Zanlının ikinci ifadesinde ise, "Arzu'yu öldürme fikri olaydan birkaç gün önce aklıma geldi. Ama kesin öldüreceğim diye bir şey yoktu. Ancak daha önce de sürekli Kenan ile ilişkisi olduğunu söylüyordu ve ben çok kızıyordum. Olay günü de tabancamı yanıma aldım. Kenan'dan bahsederse öldüreceğim dedim. Olay günü otomobilin içinde bana sürekli beni sevmediğini Kenan ile beraber olduğunu söyledi. Ben de torpidodan bir şey istedim. Eğilince de tabanca ile bir el ateş açtım ve öldürdüm" dediği belirtildi.

Zanlı üçüncü kez verdiği ifadesinde ise şunları söyledi: "Arzu'nun alacağı kişinin mekanına gittik. Orada yoktu. Zaten mekanın yan tarafı ormanlık alandı. Ben o sırada arka koltuğa geçtim ve bir şey alacaktım. O sırada belimde tabanca olduğunu bilen Arzu havaya birkaç el ateş açmak istediğini söyledi. Ben de tabancayı çıkarttım. Mermiyi ağzına sürerken birden ateş aldı ve Arzu'nun kafasına isabet etti"