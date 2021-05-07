Avcılar’da dehşet anları! Otomobil bankaya girdi: 2 yaralı

Kaza, 00.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde D-100 Karayolu yan yolda Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen M.Ç'nin idaresinde bulunan otomobil, yan yolda önünde seyreden Samet Bostancı idaresindeki lüks otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle Samet Bostancı'nın kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarparken M.Ç'nin kullandığı otomobil yan yolda bulunan bir kamu bankasının camını kırarak bankaya girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yerine banka yetkilileri geldi. Bankanın içine giren otomobil ile direğe çarpan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin camını kırarak içine girdiği bankada büyük hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.Kazayla ilgili konuşan sürücü Samet Bostancı, "Ben sol şeritten normal halde geliyordum. Arkadaş makas atarak geliyordu. Buradan makas atarken kontrolünü kaybetti. Bana sağ arka tarafımdan çarptı. Burada bende direk ile araç arasında kaldım. O da bankanın içine girdi. O an ben şoka girdim. Baktım parmağım kanıyor, bacaklarım kanıyor. O an 15 – 20 saniye dondum kaldım" dedi.