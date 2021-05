Beylikdüzü'nde 19 yaşındaki genci parkta bıçaklayarak öldürenler ilk kez hakim karşısına çıktı

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu SSÇ Adem P. SEGBİS ile duruşmaya katılırken tutuksuz SSÇ Mehmet K. ve Muhammet Mustafa K. duruşmaya katıldı. Maktül Berat Çerman'ın ailesi, şikayetçi Hamza Faruk U. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşmadaki savunmasında vefat eden Berat Çerman'ı tanımadığını belirten SSÇ Adem P.(18), "Olay günü saat 20.30'da Cemile Ç. ve Aleyna Ç. yanımıza geldiler. Ben bu olaydan 4-5 ay öncesinde biten Aleyna Ç. ile sevgililik ilişkisi yaşamıştım. O günde muhabbet ediyorduk. Belli süre sonra Hamza Faruk U. Yusuf T. ve Berat Çerman geldiler. Ben Yusuf hariç diğerlerini tanımıyordum. Bir süre sonra Berat ve Hamza beni 'İleriye doğru gelir misin, seninle bir şey konuşacağız' diye çağırdı. Yanlarına gittim. Konuşmaya başladık. Bana 'Bizim hakkımızda konuşuyormuşsun, sen bizi vuracakmışsın, sen adam vuruyormuşsun' şeklinde konuşmaya başladılar. Ben de alttan almaya çalışıp, öyle bir şey olmadığını söyledim. Belli bir süre sonra Berat tam hatırlamamakla birlikte sırt bölgesinden 5 parmak uzunluğunda 10-15 cm uzunluğunda bir bıçak çıkarttı. Bıçağı bana vurdu. Bıçak darbesi sırtıma geldi. Ben de kendimi korumak amaçlı üzerimde taşıdığım 4-5 cm uzunluğundaki bıçağı çıkartıp kendimi korumaya çalıştım. Berat da Hamza da bana karşı küfür ediyorlardı. Ben kendimi korumak amaçlı bıçağı önce Berat'a sonra da Hamza'ya vurdum. Birer kere bıçak darbesinde bulundum. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Öldürmek isteseydim birden fazla bıçak darbesi vurabilirdim. Mehmet K. ile Muhammet Mustafa K. hiçbir suçu yoktur. Onlar zaten ilerdeydiler. Onlar bu kavga olayını görünce korkudan uzak durdular ve kaçtılar. Olaya karışmadılar. İstemeden karıştığım olay nedeniyle hapishanedeyim. SSÇ Adem P.'nin savcılıktaki ifadesi ile mahkemedeki ifadesi arasında çelişki olduğu görüldü buna istinaden Adem P., "Savcılıktaki ifadem doğru değildir. Şaşkınlıkla verilmiş ifadedir. Mahkemenizdeki ifadem doğrudur" dedi.Tutuksuz Mehmet K. duruşmadaki ifadesinde diğer SSÇ'ler ile mahalleden arkadaş olduklarını belirtti. Berat ve Hamza'yı tanımadığını söyleyen SSÇ bir dönem Adem ile Aleyna'nın sevgili olduğunu öğrendiği belirterek, "Olay günü parkta oturuyorduk. Bir süre sonra Hamza isimli şahıs geldi. Bizim 4-5 metre ötemizdeki yan banka oturdu. Tek başınaydı. Bir süre sonra Aleyna ve Cemile isimli şahıslar geldi. Bizim banka yaklaşmadan Adem onlarla bir şey konuşacağım deyip yanlarına gitti. 3'ü birlikte 5 dakika kadar konuştular. Onlar konuşurken Hamza'nın yanına da Berat ve Yusuf sonradan gelip Hamza'nın yanına oturdular. Sonra Adem bir şey konuşacağını söyleyerek onların oturduğu banka doğru gitti.O banktan kalkıp Hamza, Yusuf, Berat, Aleyna, Cemile ve Adem hep beraber 10-15 metre öteye gittiler. Hava karanlıktı, göremeyeceğimiz kadar uzaklaştılar. 5 dakika kadar sonra bağrışma sesleri geldi. 2-3 sesin karşılıklı küfürleşme sesi geliyordu. Bir süre sonra kızlardan bağırma sesi geldi. 'Adem yapma' diye bağırıyordu. Hamza'nın bizim banka doğru koştuğunu gördüm. Göbeğinden kanlar akıyordu. Biz o kanı görüp telaşlandık. Korkudan evimize gittik. Biz hiçbirimiz olaya katılmadık. Olay bu şekilde gelişti" dedi. Karakolda verdiği ifadenin telaş ve korkuyla verilen bir ifade olduğunu şu an ki ifadenin doğru olduğunu söyledi.Diğer Tutuksuz SSÇ Muhammet Mustafa K. Beratı, Hamza'yı , Aleyna ve Cemile'yi tanımadığını söyledi. Olay tarihinde parkta oturuyorduk. Bir süre sonra Hamza Faruk ve Berat Çerman yanımızdan geçerek 5-10 metre ötedeki banka oturdular. Yanlarında Yusuf T.'de vardı. Bir süre sonra Adem P.ve Aleyna Ç. ile Cemile Ç. bize selam vererek , Hamza ,Yusuf ve Berat'ın yanına gittiler. Bir süre konuştular. Adem de onlarla birlikteydi. Hep beraber bankta konuştular. Bir süre sonra görünmeyecek şekilde kör bir noktaya gittiler. Ağır küfürler ediliyordu. Bağrışma, çığlık sesleri geliyordu. Kızlardan 'Adem yapma' diye sesler geliyordu. Biz de telaşlandık, korkudan kaçtık. Benim, Berat'a ve Hamza'ya vurma gibi bir eylemim olmadı. Adem P.'ye destek olmadım. Berat'ın yaralandığını görmedim. Hamza'nın yaralandığını da görmedim. Adem'de de bıçak görmedim. Adem de bıçak olduğunu bilmiyorduk. Adem ile Aleyna'nın sevgili olduğunu bilmiyordum. Hamza ile Aleyna'nın da ilişkisi var mı bilmiyordum. Adem'den de bu konuda bir şey duymadım, fazla da samimi değildik. Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Karakoldaki ifademi de panik ve korkuyla ifade vermiştim. Arkadaşlarımın anlattığına göre ifade vermiştim. Ama ben bizzat Hamza'yı kanlı görmedim. Kızlar Adem ile birlikte gelmişlerdi. Şu anki ifadem daha ayrıntılı ve doğrudur" dedi.Olayda iki bıçak darbesiyle karnından bıçaklanan maktul Berat Çerman'ın arkadaşı şikayetçi Hamza Faruk U. "Olay tarihinden birkaç gün önce ben, bizim evin oralarda arabamda oturuyordum. Yanıma Aleyna Çakır, iki erkek ile geldi. O ilk gün gelenler şu anda huzurda yoktur. O gün gelen erkeklerden birisi Aleyna ile nişanlı olduğunu söyledi. Bana Aleyna 'Bir aydan beri bu arabadan birisi beni taciz ediyor' dedi. Bu sırada yanındaki çocuklar da bana yönelik 'Seni sinkaf ederiz, bu kız bağırırsa herkes gelir seni linç ederiz, biz buraların sahibiyiz' diyerek tehditlerde bulundular. Ardından ismimi sordular. Ben de söyledim. O günden sonra o iki erkek şahıs ve Aleyna bizim evimizin önünden gece saat: 23:00 civarında geçmeye başladılar. Adem P. beni kendisinin olmayan, yabancı bir telefon numarasından arayıp 'Beni polisler arıyor, ben belalı birisiyim, benimle konuşurken sözümü kesme' gibi sözler söyledi. 'Akşam gel parkta konuşalım' dedi. O gün parka gitmedim. Olayın olduğu gün akşam üstü evde canım sıkıldı. Parka gidiyordum, parka giderken olayın içindeki şahıslar (Aleyna Ç. yoktu) bu kişiler vardı. Adem'e 'Hazır birbirimizi gördük, gel oturup konuşalım' dedim. Bana ' Bekle kardeşim' dedi. Adem, Berat'ı ve Aleyna Ç.'yi aramış. Benim bunlardan hiç haberim yoktu. Adem bana ' Bekle' dedi. Bekle derken onların gelmesini bekliyormuş. Adem bana ' Biz bu mahallenin çocuğuyuz, konuşalım' diyorlardı. Ardından Berat geldi. Berat, Yusuf T. ve ben ayrı bir bankta idik. Diğer kişiler de ayrı bankta idi. Kızlar daha gelmemişti. Kısa bir süre sonra kızlar da farklı bir taraftan geldiler. Aleyna gelir gelmez 'Yeter artık niye böyle toplanıyoruz' dedi. Gelir gelmez Adem ile göz teması kurdular. Ben konuşacağımızı sanıyordum. Muhammet Mustafa K. Mehmet K., Adem P., Muhammed G. ve görsem tanıyabileceğim iki kişi daha bankın çevresindeydiler, ayaktaydılar. Yani bankımızı çevrelemişlerdi. Adem , Berat ve bana ' Aleyna'ya baktınız mı?' diye sordu. İki saniye geçmeden cevap bile vermeden karnımda sıcaklığı hissetmiştim. Adem'in bıçağı nereden çıkardığını bilmiyorum. Bir anda Adem karnımdan iki yere bıçağı sapladı. Art arda sapladı. Muhammet Mustafa K. ile Mehmet K., Muhammed G. ve diğerleri hepsi bana saldırıp çelme takmaya başladılar. Ardından ben can havliyle oradan kaçtım. 5-10 metre geçince arkamı döndüm. Hepsinin elinde bıçak olduğunu gördüm ve Berat'ı da yerde bıçaklanmış halde tekmeliyorlardı, ben kaçtım, yardım istedim. Zaten benim evim parka 50 metre kadar uzaklıktadır. Anladığım kadarıyla bu planlanmış bir eylemdi. Kamera olmayan bir noktayı seçmişlerdi. Berat'ı hiç acımadan tekmelemeyi sürdürüyorlardı. Acıma sıfırdı dedi. Bana Adem bıçakla vurduğu sırada diğerleri Muhammet Mustafa K., Mehmet K. ve az sonra yüzlerini görünce tanıyabileceğim kişiler de bana Adem'in bıçak ile vurmasıyla birlikte yumruk vurmaya başladılar. Tekme, yumruk atıldı , çelme takıldı. Bildiğim kadarıyla bu şahıslar Gürpınar'da başka kişilere bulaşmış kişilerdir. Çevreye korku salmışlar, haraç kestiklerini, engelli bir çocuğu dahi bıçakladıklarını öğrendim" dedi.Maktul Berat Çerman'ın babası duruşmada, "Ben eylemin planlı yapıldığı düşüncesindeyim. Görüşüme göre planlı olarak kamerası olmayan bir yeri ve gece vaktini seçmiştir. Ocağıma ateş düştü. Şikayetçiyim" dedi.Maktul'ün annesi Hüsniye Çerman ise ağlayarak verdiği ifadede olay günü oğlunun ehliyet sınavına girip kazandığını belirterek, "Benim oğlum oldukça alçak gönüllü bir çocuktu. Benim sosyal medya hesabıma Yusuf T.'nin ağabeyi mesaj attı, beni aradı. Berat'ın bıçaklandığını söyledi. Benim oğlum değil bıçakla uğraşmak, 18-19 yaşına kadar argo kelime bile kulanmış değildir. Herkesin elini vicdanına koymasını istiyorum. Evladım bıçaklanmış. Bu nasıl bir gençliktir ki ellerinde bıçakla dolaşıyorlar. Benim oğlumun hiçbir vukuatı yoktur. Benim yüreğim yanıyor. Yaktılar. Oğlumu bıçaklayanları Allah'a havale ediyorum. Yarım saat içinde benim hayatım değişti. Yarım saat içinde öldü oğlum" dedi.Mahkeme heyeti yaşı büyük şahıs Muhammed G. hakkındaki kamu davası açılmış ise iddianame açıldığı anlaşıldığı takdirde dosyanın birleştirilmesine, SSÇ Adem P.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi erteledi.Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu SSÇ Adem P. SEGBİS ile duruşmaya katılırken tutuksuz SSÇ Mehmet K. ve Muhammet Mustafa K. duruşmaya katıldı. Maktül Berat Çerman'ın ailesi, şikayetçi Hamza Faruk U. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşmadaki savunmasında vefat eden Berat Çerman'ı tanımadığını belirten SSÇ Adem P.(18), "Olay günü saat 20.30'da Cemile Ç. ve Aleyna Ç. yanımıza geldiler. Ben bu olaydan 4-5 ay öncesinde biten Aleyna Ç. ile sevgililik ilişkisi yaşamıştım. O günde muhabbet ediyorduk. Belli süre sonra Hamza Faruk U. Yusuf T. ve Berat Çerman geldiler. Ben Yusuf hariç diğerlerini tanımıyordum. Bir süre sonra Berat ve Hamza beni 'İleriye doğru gelir misin, seninle bir şey konuşacağız' diye çağırdı. Yanlarına gittim. Konuşmaya başladık. Bana 'Bizim hakkımızda konuşuyormuşsun, sen bizi vuracakmışsın, sen adam vuruyormuşsun' şeklinde konuşmaya başladılar. Ben de alttan almaya çalışıp, öyle bir şey olmadığını söyledim. Belli bir süre sonra Berat tam hatırlamamakla birlikte sırt bölgesinden 5 parmak uzunluğunda 10-15 cm uzunluğunda bir bıçak çıkarttı. Bıçağı bana vurdu. Bıçak darbesi sırtıma geldi. Ben de kendimi korumak amaçlı üzerimde taşıdığım 4-5 cm uzunluğundaki bıçağı çıkartıp kendimi korumaya çalıştım. Berat da Hamza da bana karşı küfür ediyorlardı. Ben kendimi korumak amaçlı bıçağı önce Berat'a sonra da Hamza'ya vurdum. Birer kere bıçak darbesinde bulundum. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Öldürmek isteseydim birden fazla bıçak darbesi vurabilirdim. Mehmet K. ile Muhammet Mustafa K. hiçbir suçu yoktur. Onlar zaten ilerdeydiler. Onlar bu kavga olayını görünce korkudan uzak durdular ve kaçtılar. Olaya karışmadılar. İstemeden karıştığım olay nedeniyle hapishanedeyim. SSÇ Adem P.'nin savcılıktaki ifadesi ile mahkemedeki ifadesi arasında çelişki olduğu görüldü buna istinaden Adem P., "Savcılıktaki ifadem doğru değildir. Şaşkınlıkla verilmiş ifadedir. Mahkemenizdeki ifadem doğrudur" dedi.Tutuksuz Mehmet K. duruşmadaki ifadesinde diğer SSÇ'ler ile mahalleden arkadaş olduklarını belirtti. Berat ve Hamza'yı tanımadığını söyleyen SSÇ bir dönem Adem ile Aleyna'nın sevgili olduğunu öğrendiği belirterek, "Olay günü parkta oturuyorduk. Bir süre sonra Hamza isimli şahıs geldi. Bizim 4-5 metre ötemizdeki yan banka oturdu. Tek başınaydı. Bir süre sonra Aleyna ve Cemile isimli şahıslar geldi. Bizim banka yaklaşmadan Adem onlarla bir şey konuşacağım deyip yanlarına gitti. 3'ü birlikte 5 dakika kadar konuştular. Onlar konuşurken Hamza'nın yanına da Berat ve Yusuf sonradan gelip Hamza'nın yanına oturdular. Sonra Adem bir şey konuşacağını söyleyerek onların oturduğu banka doğru gitti.O banktan kalkıp Hamza, Yusuf, Berat, Aleyna, Cemile ve Adem hep beraber 10-15 metre öteye gittiler. Hava karanlıktı, göremeyeceğimiz kadar uzaklaştılar. 5 dakika kadar sonra bağrışma sesleri geldi. 2-3 sesin karşılıklı küfürleşme sesi geliyordu. Bir süre sonra kızlardan bağırma sesi geldi. 'Adem yapma' diye bağırıyordu. Hamza'nın bizim banka doğru koştuğunu gördüm. Göbeğinden kanlar akıyordu. Biz o kanı görüp telaşlandık. Korkudan evimize gittik. Biz hiçbirimiz olaya katılmadık. Olay bu şekilde gelişti" dedi. Karakolda verdiği ifadenin telaş ve korkuyla verilen bir ifade olduğunu şu an ki ifadenin doğru olduğunu söyledi.Diğer Tutuksuz SSÇ Muhammet Mustafa K. Beratı, Hamza'yı , Aleyna ve Cemile'yi tanımadığını söyledi. Olay tarihinde parkta oturuyorduk. Bir süre sonra Hamza Faruk ve Berat Çerman yanımızdan geçerek 5-10 metre ötedeki banka oturdular. Yanlarında Yusuf T.'de vardı. Bir süre sonra Adem P.ve Aleyna Ç. ile Cemile Ç. bize selam vererek , Hamza ,Yusuf ve Berat'ın yanına gittiler. Bir süre konuştular. Adem de onlarla birlikteydi. Hep beraber bankta konuştular. Bir süre sonra görünmeyecek şekilde kör bir noktaya gittiler. Ağır küfürler ediliyordu. Bağrışma, çığlık sesleri geliyordu. Kızlardan 'Adem yapma' diye sesler geliyordu. Biz de telaşlandık, korkudan kaçtık. Benim, Berat'a ve Hamza'ya vurma gibi bir eylemim olmadı. Adem P.'ye destek olmadım. Berat'ın yaralandığını görmedim. Hamza'nın yaralandığını da görmedim. Adem'de de bıçak görmedim. Adem de bıçak olduğunu bilmiyorduk. Adem ile Aleyna'nın sevgili olduğunu bilmiyordum. Hamza ile Aleyna'nın da ilişkisi var mı bilmiyordum. Adem'den de bu konuda bir şey duymadım, fazla da samimi değildik. Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Karakoldaki ifademi de panik ve korkuyla ifade vermiştim. Arkadaşlarımın anlattığına göre ifade vermiştim. Ama ben bizzat Hamza'yı kanlı görmedim. Kızlar Adem ile birlikte gelmişlerdi. Şu anki ifadem daha ayrıntılı ve doğrudur" dedi.Olayda iki bıçak darbesiyle karnından bıçaklanan maktul Berat Çerman'ın arkadaşı şikayetçi Hamza Faruk U. "Olay tarihinden birkaç gün önce ben, bizim evin oralarda arabamda oturuyordum. Yanıma Aleyna Çakır, iki erkek ile geldi. O ilk gün gelenler şu anda huzurda yoktur. O gün gelen erkeklerden birisi Aleyna ile nişanlı olduğunu söyledi. Bana Aleyna 'Bir aydan beri bu arabadan birisi beni taciz ediyor' dedi. Bu sırada yanındaki çocuklar da bana yönelik 'Seni sinkaf ederiz, bu kız bağırırsa herkes gelir seni linç ederiz, biz buraların sahibiyiz' diyerek tehditlerde bulundular. Ardından ismimi sordular. Ben de söyledim. O günden sonra o iki erkek şahıs ve Aleyna bizim evimizin önünden gece saat: 23:00 civarında geçmeye başladılar. Adem P. beni kendisinin olmayan, yabancı bir telefon numarasından arayıp 'Beni polisler arıyor, ben belalı birisiyim, benimle konuşurken sözümü kesme' gibi sözler söyledi. 'Akşam gel parkta konuşalım' dedi. O gün parka gitmedim. Olayın olduğu gün akşam üstü evde canım sıkıldı. Parka gidiyordum, parka giderken olayın içindeki şahıslar (Aleyna Ç. yoktu) bu kişiler vardı. Adem'e 'Hazır birbirimizi gördük, gel oturup konuşalım' dedim. Bana ' Bekle kardeşim' dedi. Adem, Berat'ı ve Aleyna Ç.'yi aramış. Benim bunlardan hiç haberim yoktu. Adem bana ' Bekle' dedi. Bekle derken onların gelmesini bekliyormuş. Adem bana ' Biz bu mahallenin çocuğuyuz, konuşalım' diyorlardı. Ardından Berat geldi. Berat, Yusuf T. ve ben ayrı bir bankta idik. Diğer kişiler de ayrı bankta idi. Kızlar daha gelmemişti. Kısa bir süre sonra kızlar da farklı bir taraftan geldiler. Aleyna gelir gelmez 'Yeter artık niye böyle toplanıyoruz' dedi. Gelir gelmez Adem ile göz teması kurdular. Ben konuşacağımızı sanıyordum. Muhammet Mustafa K. Mehmet K., Adem P., Muhammed G. ve görsem tanıyabileceğim iki kişi daha bankın çevresindeydiler, ayaktaydılar. Yani bankımızı çevrelemişlerdi. Adem , Berat ve bana ' Aleyna'ya baktınız mı?' diye sordu. İki saniye geçmeden cevap bile vermeden karnımda sıcaklığı hissetmiştim. Adem'in bıçağı nereden çıkardığını bilmiyorum. Bir anda Adem karnımdan iki yere bıçağı sapladı. Art arda sapladı. Muhammet Mustafa K. ile Mehmet K., Muhammed G. ve diğerleri hepsi bana saldırıp çelme takmaya başladılar. Ardından ben can havliyle oradan kaçtım. 5-10 metre geçince arkamı döndüm. Hepsinin elinde bıçak olduğunu gördüm ve Berat'ı da yerde bıçaklanmış halde tekmeliyorlardı, ben kaçtım, yardım istedim. Zaten benim evim parka 50 metre kadar uzaklıktadır. Anladığım kadarıyla bu planlanmış bir eylemdi. Kamera olmayan bir noktayı seçmişlerdi. Berat'ı hiç acımadan tekmelemeyi sürdürüyorlardı. Acıma sıfırdı dedi. Bana Adem bıçakla vurduğu sırada diğerleri Muhammet Mustafa K., Mehmet K. ve az sonra yüzlerini görünce tanıyabileceğim kişiler de bana Adem'in bıçak ile vurmasıyla birlikte yumruk vurmaya başladılar. Tekme, yumruk atıldı , çelme takıldı. Bildiğim kadarıyla bu şahıslar Gürpınar'da başka kişilere bulaşmış kişilerdir. Çevreye korku salmışlar, haraç kestiklerini, engelli bir çocuğu dahi bıçakladıklarını öğrendim" dedi.Maktul Berat Çerman'ın babası duruşmada, "Ben eylemin planlı yapıldığı düşüncesindeyim. Görüşüme göre planlı olarak kamerası olmayan bir yeri ve gece vaktini seçmiştir. Ocağıma ateş düştü. Şikayetçiyim" dedi.Maktul'ün annesi Hüsniye Çerman ise ağlayarak verdiği ifadede olay günü oğlunun ehliyet sınavına girip kazandığını belirterek, "Benim oğlum oldukça alçak gönüllü bir çocuktu. Benim sosyal medya hesabıma Yusuf T.'nin ağabeyi mesaj attı, beni aradı. Berat'ın bıçaklandığını söyledi. Benim oğlum değil bıçakla uğraşmak, 18-19 yaşına kadar argo kelime bile kulanmış değildir. Herkesin elini vicdanına koymasını istiyorum. Evladım bıçaklanmış. Bu nasıl bir gençliktir ki ellerinde bıçakla dolaşıyorlar. Benim oğlumun hiçbir vukuatı yoktur. Benim yüreğim yanıyor. Yaktılar. Oğlumu bıçaklayanları Allah'a havale ediyorum. Yarım saat içinde benim hayatım değişti. Yarım saat içinde öldü oğlum" dedi.Mahkeme heyeti yaşı büyük şahıs Muhammed G. hakkındaki kamu davası açılmış ise iddianame açıldığı anlaşıldığı takdirde dosyanın birleştirilmesine, SSÇ Adem P.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi erteledi.Mahkeme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Berat Çerman'ın annesi Hüsniye Çerman, "Bugün ilk duruşmanız vardı. Bundan 9 ay önce oğlum evimizin arkasındaki parkta, hiçbir suçu yokken Hunharca katledildi. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, benim oğlumun hiçbir suçu yoktu. Suçlular kimse gereken cezayı alsın istiyorum. Nasıl olsa Berat kendisini ifade edemiyor diye bazı olayları Beratın üzerine yıkmaya çalışıyorlar ama ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Ben çocuğumu tanıyorum, suçlunun suçunu çekmesi lazım, adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.Babası Ramazan Çerman ise, "Bizim ne uykunuz kaldı ne de başka bir şey. Adam içeride pişmanım diyor, 7 tane suç işlemiş, bunun hangisinin pişmanlığını yaşayacak. Daha öncesinde de bu pişmanım dedi, bunuçevremize salan hâkim bunun gidip birini ocağına ateş düşüreceğini düşünmedi mi ki? Şu anda da pişmanım diyor ,bu çıkıp yine birinin uçağını ateş mi düşürsün ? Yani, şu mikrofonu şöyle itseydi benim oğlum yüreğim yanmazdı.Ailenin avukatı Hasan Vural ise dosyada şüphelilerin eksik olduğunu iddianamede olayın kız meselesi yüzünden çıktığını ancak şüpheliler arasında kız olmadığını söyledi. Soruşturmanın eksik yürütüldüğünü de belirten Vural, "Tanık beyanları olmasa bütün şüpheliler beraat edecekti" dedi.18.08.2020 tarihinde gerçekleşen olay iddianamede şöyle anlatıldı: Beylikdüzü'nde Miktad sokak üzerinde bulunan çocuk parkında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma üzerine SSÇ Adem P.'nin ele geçirilemeyen bıçak ile önce müşteki Hamza Faruk U.'yu karın bölgesinden iki defa bıçakladığı belirtildi. Daha sonra Adem Polat'ın Berat Çerman'ı da karın bölgesinden bıçakladığı akabinde SSÇ Adem'in yanında bulunan Mehmet K. ve Muhammet Mustafa K.'nın müşteki Hamza Faruk U.'yu darp etmeye başladıkları anlatıldı. Yaralanarak kaçmaya çalışan Berat Çerman'a ise çelme takarak yere düşürdükleri ve yerdeyken de tekmeledikleri belirtilirken SSÇ Adem P., Mehmet K. ve Muhammet Mustafa K.'nın alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediğine yer verildi.SSÇ Mehmet K. ve Muhammet Mustafa K.'nın yanı sıra 18 yaşından büyük olan Muhammet G.'nin de maktul Berat Çerman'na çelme takarak kollarından tutup yere düşüren ve yerde tekme atan şahıslar arasında bulunduğuna yer verildi.Otopsi raporuna göre maktul Berat Çerman'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.İddianamede SSÇ'ler Adem P., Mehmet K. ve Muhammet Mustafa K.'nin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek Berat Çerman'ı kasten öldürdükleri ve müşteki Hamza Faruk U.'yu kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 18 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.