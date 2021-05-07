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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:45 Son Güncelleme: 7.5.2021 11:47

Bir haftada iki büyük acı! Baba ve oğul nedeniyle hayatını kaybetti

DHA
Bir haftada iki büyük acı! Baba ve oğul korona nedeniyle hayatını kaybetti

'da baba ve oğlu bir hafta arayla nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi gören Murat Akkaya (61) ve oğlu Mesut Akkaya (40), bir hafta arayla yaşamını yitirdi. Baba ve oğlu memleketleri Tokat'ın ilçesinde toprağa verildi.

Korona ölümlere neden olmaya devam ediyor. Bu kez aynı aileye bir hafta içerisinde iki kez ateş düştü. İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören Murat Akkaya (61) ve oğlu Mesut Akkaya (40), bir hafta arayla hayatlarını kaybetti. Baba ve oğlu memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.


İstanbul'da yaşayan, her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan yerel ses sanatçısı Murat Akkaya ile oğlu Mesut Akkaya, 20 gün önce koronavirüse yakalandı.

Baba- oğul özel bir hastanede tedaviye alındı. Mesut Akkaya geçen hafta perşembe günü hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyüne getirilerek toprağa verildi.

Dün de Murat Akkaya yaşamını yitirdi. Murat Akkaya da bugün Beşdere köyünde oğlu Mesut Akkaya'nın yanına defnedildi.

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Bir haftada iki büyük acı! Baba ve oğul korona nedeniyle hayatını kaybetti
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