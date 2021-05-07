Bir haftada iki büyük acı! Baba ve oğul korona nedeniyle hayatını kaybetti

Korona ölümlere neden olmaya devam ediyor. Bu kez aynı aileye bir hafta içerisinde iki kez ateş düştü. İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören Murat Akkaya (61) ve oğlu Mesut Akkaya (40), bir hafta arayla hayatlarını kaybetti. Baba ve oğlu memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.