Bursa’da akılalmaz olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan mahallesinde tam kapanma kısıtlamasına uymayan 6 genç yürüyüş yapmak için dışarıya çıktı. Cadde üzerinde karşılarından gelen 3 kişilik bir grupla sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişilik gruptan biri belindeki silahı çıkarıp 6 gencin üzerine kurşun yağdırdı. 17 yaşındaki Oğuzhan D ve 19 yaşındaki Mertcan Z, ayaklarından ve belinden aldıkları kurşun yarasıyla kanlar içinde yere yığıldı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Mertcan Z. İle belinden yaralanan Oğuzhan D'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.