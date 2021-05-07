Cadde cadde gezdi, koronavirüsü anlattı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yayınlanan Türkiye koronavirüs risk haritasında geçtiğimiz haftalarda birinci sırada bulunan Çanakkale, alınan ek tedbirler sayesinde bu hafta dördüncü sıraya düştü. Covid-19 vakalarının en çok azaldığı 5 ilden biri olan Çanakkale'de; vaka sayılarında düşüşteki en büyük etken ise Vali İlhami Aktaş'ın denetimlere bizzat katılarak yasaklara uymayanlara koronavirüsü anlatması oldu.

PİK YAPMIŞTI

17-23 Nisan tarihleri arasında 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli olurken, 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçtiğimiz hafta 962,928'e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükselmişti. Vaka sayılarının 8 Şubat'tan 16 Nisan'a kadar geçen süreçte 26 kat artması yeni tedbirleri de beraberinde getirmişti.

YENİ TEDBİRLER ALDI

Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbirler aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirler alarak, kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar vermişti. Bu doğrultuda park ve bahçelerin kapıları kapatıldı, kordon boyuna girişler de konulan demir bariyerlerle önlendi. Halk pazarında yalnızca sebze ve meyve tezgahları kurulmasına karar verildi. Kolluk kuvvetlerinin açık alanlarda HES kodu sorgulaması yapması ve şehir dışından gelen misafirlerin geldikleri evlerde 10 gün süreyle izole olmaları da kararlaştırıldı.

OKULLAR KAPATILDI, MEZARLIKTA HES KODU

Bu kapsamda, Çanakkale'de yüz yüze eğitim yapan okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının yüz yüze eğitime ara vermelerine ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi. Alınan ek tedbirler kapsamında Çanakkale'de mezarlıklarla ilgili de yeni kararlar alındı. Cenaze törenlerinde genelge ve kararla belirtilen katılım sayı sınırına uyulmasına, cenaze törenlerinde ve mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafenin mutlaka sağlanmasına ve mezarlık görevlileri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi.

HALK PAZARINA T.C. KİMLİK NUMARASIYLA GİRİŞ

Sarıçay yanında Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarına vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre girmelerine karar verildi.

TÜM TEDBİRLERİ YERİNDE İNCELEDİ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar ilk meyvesini verdi ve koronavirüs vaka artışında yüzde 50 düşüş yaşandı. Düşüşün yaşanmasındaki en büyük etken ise alınan kararları bizzat yerinde inceleyen Vali İlhami Aktaş'ın yoğun gayreti oldu. Artışın düşmesi için yoğun mesai harcayan Vali Aktaş, tüm çalışmaları yerinde inceledi. Kontrol noktalarını denetleyen, halkın yoğun kullandığı caddeleri gezen Vali Aktaş, yasağı delenleri uyararak salgının ne kadar riskli olduğunu tek tek anlattı.

Vaka sayılarının her geçen gün düşmesinin sevincini yaşadıklarını belirten Vali Aktaş, "Çanakkale'de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Şuan vaka düşüş oranımız Sayın bakanımızın da açıkladığı gibi yüzde 50. Yatak doluluk oranımız yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69'u dolu. Bu düşüş bizi rehavete sürüklememeli, vatandaşlarımız alınan tedbirlere uymalı." diye konuştu.