Camiyi mutlu yaşam merkezine çevirdi

İstanbul'da sokakta kalan kimsesizlere yardım eli uzatan Eyüpsultan Hz. Kaab Camisi İmamı Hafız Emin Kır'ın girişimiyle örnek bir uygulama başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen uygulama ile sokakta yaşayan ve çalışmak isteyen kişilere cami bünyesinde barınma imkânı sunuluyor. Her gün sıcak çorba ve çay ikramı, sabah 09.00- 20.00 saatleri arasında banyo imkânı sunulan ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı da yapılıyor. Uygulama kapsamında, yardıma muhtaç vatandaşlara cami avlusuna yapılan sera ve marangozhanede iş iverilip alın terleriyle kendi parasını kazanma imkanı da sunulacak. Sevgi ve gayretiyle kimsesizlerin umudu olan evli ve 3 çocuk babası Hz. Kaab Camisi İmamı Hafız Emin Kır, hedefinin hizmetleri Türkiye'nin her yerine ulaştırmak olduğunu söyledi.Kır şunları söyledi: "2006'da göreve başladığımda kimse camiye gelmiyordu. Namaz kılıp eve giderken önümüzü kesen gençleri gördüm. Para istiyorlardı, veriyordum. 'Her gün para verirsem maaşım buna yetmez' diye düşündüm. Derdimi eşime anlattım. O da gençlere çay, çorba ikram edebileceğimi, banyo imkânı sağlayabileceğimi söyledi. Önemli olan karanlıkta kalmış bir insana mum olmaktır. Bu maksatla cami avlusuna sera yaptık. Marangozhane kurduk. Buradaki insanların hayata tutunabilmeleri için çalışmaları lazım. Bir insana balık vermektense, balık tutmasını öğreteceksin. Biz burada şu an onu yapıyoruz. İŞKUR'la işbirliği yapmayı planlıyoruz." Şu ana kadar binlerce kişinin verdikleri hizmetten yararlandığını anlatan Kır, "60-70 kişiyi kötü alışkanlıklardan kurtarıp yeni bir hayat yaşamasını sağladık. Uyuşturucudan kurtulmak isteyen gençlerin elinden tutuyoruz. Başta eşim olmak üzere ailem, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten'in desteği olmasaydı bu işleri yapamazdım" diye konuştu.EYÜPSULTAN Müftüsü Mustafa Mesten ise, "Hizmet, toplumun her kesimi tarafından heyecanla karşılandı. Gerek Emin hocamıza, gerekse müftülüğümüze ciddi dönüşler oldu. Camimiz örnek olacak butik bir bağımsız ve mutlu yaşam merkezi haline geldi. Bundan sonraki hedefimiz daha iyi imkan ve mekânlarda bu faaliyetlerimizi projelendirilerek daha geniş kitlelere ulaştırmaktır. Bize bu konuda maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.