Cenazede sosyal mesafe unutuldu

Ankara'da kalp krizi geçiren eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

15, 19 ve 20'nci dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Cemil Erhan'ın cenazesi vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Ağrı'ya getirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da özel uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na iniş yaptı. Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katılmak üzere Patnos ilçesine hareket etti. Yağış nedeniyle Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin içinde kılınan cenaze namazında oluşan kalabalık tepki çekti. Cenaze töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba da katıldı.