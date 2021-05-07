Çiçekçiler pandemi gölgesinde anneler gününe hazırlanıyor

"ÇİÇEK HER ŞEYİN, HAYATIN BAŞIDIR"

Sınırlı Sorumlu Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Satış Müdürü Süleyman Çiftçi, "Anneler Günü hazırlığına mezat olarak yılbaşından önce başlarız. 8 ve 9 Mayıs'ta çiçekçilerin saat 10.00 ile 17.00 açık olacak olması bize bir can suyu gibi geldi. Gönül isterdi ki diğer günlerde de açık olalım ama bu sene bu şekilde idare edeceğiz. Çiçek her şeyin, hayatın başıdır. Çiçek olmasa arılar olmaz, arılar olmazsa hayat olmaz. Çiçek, anneler gününü hatırlatmak amacıyla hem ucuz hem de onlara verilecek en güzel armağandır" dedi.