Denizli'de akılalmaz olay! Gazete kağıdıyla 200 bin lira dolandırdılar...

Orhan O. (37), Mehmet S. (39), İlker B. (50) ve Neval Ç. (40) sosyal medyadan tanıştıkları 3 kişiyi, ellerinde 1 milyon Avustralya doları olduğunu 200 bin TL'ye satacaklarını söyleyerek Elazığ'dan Denizli'ye çağırdı. 28 Nisan'da 4 şüpheli, Pamukkale Mahallesi'nde buluştukları 3 kişiye Avustralya doları gösterdi, geri kalan paranın da çantada olduğunu söyledi. 200 bin TL veren 3 kişi, diğer grubun ayrılmasının ardından çantayı açıp baktıklarında para destesi gibi dizilmiş gazete ve dergi parçalarını görünce dolandırıldıklarını anladı.