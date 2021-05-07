Denizli'de iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'deki olay, saat 17.30 sıralarında Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Y. ile arasında husumet bulunan Zeynel K. arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Y., Zeynel K. ve yanındaki kardeşi İbrahim K.'yı bıçaklayarak yaraladı. Yaralı Zeynel K. ise yanındaki tabancayla İsmail Y.'ye 5 el ateş etti.
YAKINLARI DA OLAYA DAHİL OLUNCA...
Kavgayı gören yakınların da olaya dahil olmasıyla olay daha da büyüdü. Ağır yaralanan İsmail Y.'nin ağabeyi Mehmet Y., Zeynel K.'nın arkadaşı Sezai K.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mehmet Y., olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, ağır yaralı İsmail Y. sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar Zeynel K., İbrahim K. ve Sezai K. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.