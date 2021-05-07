Denizli'de iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

YAKINLARI DA OLAYA DAHİL OLUNCA...

Kavgayı gören yakınların da olaya dahil olmasıyla olay daha da büyüdü. Ağır yaralanan İsmail Y.'nin ağabeyi Mehmet Y., Zeynel K.'nın arkadaşı Sezai K.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.