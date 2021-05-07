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Giriş Tarihi: 7.5.2021 22:45

'de iki grup arasındaki kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

DHA
Denizli'de iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

'nin ilçesinde husumetli iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Denizli'deki olay, saat 17.30 sıralarında Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Y. ile arasında husumet bulunan Zeynel K. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Y., Zeynel K. ve yanındaki kardeşi İbrahim K.'yı bıçaklayarak yaraladı. Yaralı Zeynel K. ise yanındaki tabancayla İsmail Y.'ye 5 el ateş etti.

YAKINLARI DA OLAYA DAHİL OLUNCA...

Kavgayı gören yakınların da olaya dahil olmasıyla olay daha da büyüdü. Ağır yaralanan İsmail Y.'nin ağabeyi Mehmet Y., Zeynel K.'nın arkadaşı Sezai K.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Y., olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, ağır yaralı İsmail Y. sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar Zeynel K., İbrahim K. ve Sezai K. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan İsmail Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Denizli'de iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
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