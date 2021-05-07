Fedakâr imamdan istihdama da katkı!

Sokakta kalan kimsesiz vatandaşlara yardım eli uzatan Eyüpsultan Hz. Kaab Camisi örnek bir hizmete imza atıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın destekleriyle yürütülen faaliyetler kapsamında, sokakta yaşayan ve çalışmak isteyenlere 30 gün barınma imkânı, her gün sabah ve akşam olmak üzere sıcak çorba ve çay ikramı, sabah 09.00-20.00 saatleri arasında banyo ve talep edilmesi halinde iç çamaşırı gibi hizmetler sağlanıyor.

Bütün bu hizmetlerin yanında istihdam olanağı sağlanarak kimsesiz vatandaşların topluma kazandırılması sağlanacak. Bu kapsamda cami avlusuna yapılan serada domates, biber, patlıcan, karpuz ve marul gibi bitkiler yetiştirilecek. Ayrıca yapılan marangozhanede masa, sandalye ve sıra üretilecek. Sokakta kalan vatandaşlar tarafından elde edilecek bu ürünler satılarak para kazanmaları sağlanacak. Evli ve 3 çocuk babası İmam Emin Kır, sevgi ve gayretiyle bu hizmetlerin öncüsü olmaya devam edeceğini belirtti. Hedefinin hizmetleri Türkiye'nin her yerine ulaştırmak olduğunu söyleyen Emin Kır, gerçekleştirilen çalışmaları SABAH'a anlattı.

"EŞİMİN DESTEKLERİYLE BAŞLADIM"

2006'dan bu yana hizmet verdiklerini belirten İmam Emin Kır, "Burada göreve başladığımda farklı bir ortamın olduğunu gördüm. İlk geldiğim zamanlarda kimse camiye gelmiyordu. Namaz kılıp eve giderken önümüzü kesen gençleri gördüm. Benden para istiyorlardı ben de para veriyordum. Birkaç kere bu şekilde para verdim. Daha sonra dedim ki 'ben bunlara her gün para verirsem maaşım buna yetmez.' Bu derdimi eşime anlattım. O da bana bu gençlere çay, çorba ikram edebileceğimi, banyo yapabilme imkanı sağlayabileceğimi söyledi. Daha sonra ben de bu gençlere bunu teklif ettim. Onlar da kabul etti" dedi.

"İSTİHDAM OLANAĞIYLA TOPLUMA KAZANDIRILACAKLAR"

Sokakta yaşayan vatandaşlara istihdam olanağı sağlayarak topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Emin Kır, "Sabah akşam çay, çorba dağıtımı yapmak; duş imkanı sağlamak temel ihtiyacın karşılanmasıdır. Bu hizmetleri herkes yapar. Önemli olan karanlıkta kalmış bir insana mum olmaktır. Bu maksatla Cami avlusuna sera yaptık. Marangozhane kurduk. Buradaki insanların hayata tutunabilmeleri için çalışmaları lazım. Bir insan balık vermektense, olta alacaksın denizden balık tutmasını öğreteceksin.

Biz burada şu an onu yapıyoruz. Serada öncelikle: domates, biber, patlıcan, karpuz, marul, gibi aklınıza gelebilecek her türlü sebzeyi, meyveyi ekeceğiz. İlerleyen zamanlarda burada yetişen fideleri satışa sunacağız. Bu sayede istihdama katkı sağlayacağız. Burada üreteceğimiz ürünlerin alıcısı şimdiden hazır bile. Marangozhanede yapacağımız ürünlerin aynı şekilde alıcısı hazır. Burada da masa, sıra, sandalye gibi ürünler üreteceğiz. Burada çalışacak kimsesizlere de ücretlerini alınlarının teri kurumadan vereceğiz. İlerleyen zamanda İŞKUR'la işbirliği yapmayı planlıyoruz. Bu sayede buradaki arkadaşları vasıflarına göre istihdam ederek topluma kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"BİNLERCE KİŞİ HİZMETLERDEN YARARLANDI, 70 KİŞİ İSE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINDAN KURTULDU"

Hedefinin hizmetleri Türkiye geneline yaymak olduğunu ifade eden Emin Kır, "Şu ana kadar binler kişi hizmetlerimizden yararlandı. 60-70 kişiyi ise kötü alışkanlıklardan kurtarıp yeni bir hayat yaşamasını sağladık. Sokaktaki gence davranışın evindeki öz evladına davranışın gibi olmalıdır. Ben onlara hep evladım gibi davranıyorum. Onlara ön yargısız bakıyorum. Çok insan geldi dertlerini anlattı ben de dinledim. Başta eşim olmak üzere ailem, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten'in desteği olmasaydı bu işleri yapamazdım" diye konuştu.

"UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İSTEYEN GENÇLERİN ELİNDEN TUTUYORUZ"

Gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kır, "Kapalı çarşıda bir hayırsever dedi ki uyuşturucudan kurtulmak isteyen için ne yapılması gerekiyorsa, nereye yatırılması gerekiyorsa yatırın ben her türlü maddi desteği sağlayacağım. Bir gencin uyuşturucudan kurtulması için bir kuruluşa götürdük ve bu hayırsever de maddi desteği sağladı. Kendi isteğiyle kurtulmak isteyen birisi varsa yardımcı olabiliriz. Maddi durumu iyi olmayabilir, genç bu işten kurtulmak istiyor da elinden tutan yoksa destek vermeye her zaman hazırız. Tek şart genç bu maddeyi bırakmayı isteyecek. Eğer böyle olursa ben de gençlerin uyuşturucudan kurtulması için elimden geleni yaparım" ifadelerini kullandı.

MÜFTÜ MESTEN: "HEDEFİMİZ FAALİYETLERİMİZİ PROJELENDİRİLEREK DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAKTIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapılan hizmetleri geniş kitlelere ulaştıracağını belirten Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten şunları kaydetti: "Son 10 yılda Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmet alanları alabildiğine genişlemiştir. Cami merkezli dini hayat bizim hizmet pergelimizin sabit ayağını oluşturmaktadır. İnsan merkezli çalışan bir kurum olarak, hayatın şartlarının kendisini sokağa attığı, madde bağımlılığın pençesine düşmüş gençlerimiz ve evsiz yurtsuz vatandaşlarımız da bizim ihmal edemeyeceğimiz kardeşlerimizdir. Bu kapsamda Emin Kır hocamızın yaptığı hizmet, toplumun her kesimi tarafından heyecanla karşılandı. Gerek Emin hocamıza, gerekse müftülüğümüze ciddi dönüşler oldu. Camiimiz Türkiyemize örnek olacak butik bir bağımsız ve mutlu yaşam merkezi haline geldi. Bundan sonraki hedefimiz daha iyi imkan ve mekanlarda bu faaliyetlerimizi projelendirilerek daha geniş kitlelere ulaştırmaktır. Bize bu konuda maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ederiz."