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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:09 Son Güncelleme: 7.5.2021 11:28

Gelip geçenler öylece baktı... 'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay!

İHA
Gelip geçenler öylece baktı... İstanbul'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntü yürekleri dağladı. Engelli bir vatandaş, tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istediği sırada sandalyesinden düşerek yola savruldu. Adamın devrildiğini gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, fiziksel engelli bir adam tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istedi. Adam o esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sandalye ile birlikte cadde üzerinde devrildi.

ENGELLİ ADAMI KİMSE UMURSAMADI

Adamın devrildiğini gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

Adamı o halde gören motosiklet sürücüsü Buğra Redkan, koşarak geldiği adamı sandalyesi ile birlikte kaldırdı.

Ardından adam kendi imkanlarıyla yol kenarına doğru gitti. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay. Yere düşen engelli adamı kimse kaldırmadı | Video

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Gelip geçenler öylece baktı... İstanbul'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay!
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