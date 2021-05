Genç gönüllülerden elden ele iyilik zinciri

Türk Kızlay'ın yardım eli, gönüllüler sayesinde her mahalle ve sokağa uzanıyor. SABAH, Türk Kızılay genç gönüllü ekibi ile birlikte Ankara'nın Keçiören Yeşilöz Mahallesi'nde yaşayan Afganlılara gıda kolisi dağıtımına katıldı. 5 kız 5 erkekten oluşan genç gönüllüler bağışçılar tarafından verilen gıdaları imece usulü kolilere yerleştirdi ve dağıtıma çıktı. İhtiyaç sahibi aileler, Kızılay ekibini gözlerinde mutluluk ve şükran ifadesiyle karşıladı. Özellikle çocukların genç gönüllülerle kurduğu kardeş sıcaklığındaki yakın diyalog sırasında yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Yurtlarından kopmak zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan Afganlılar Türk halkına ve Türk Kızılay'a sonsuz teşekkür etti. Daha önce başka ülkelere sığındıklarında kendilere bir kase çorba dahi vermediklerini ifade eden aileler, Türkiye'deki misafirperverliği hiçbir yerde görmediklerini belirtti. Kızılay Görünürlük ve İletişim sorumlusu Dilan Can, "Ankara'da günlük en az 300 gıda kolisi ve 12 bin aileye paketli yemek dağıtıyoruz. 10 binin üzerinde gönüllümüz var. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. Seda Nur Solmaz ise, "6 aydır Kızılay gönüllüsüyüm. Evde durmaktansa insanların yüzünü güldürüp yardım etmeyi tercih ettim. Bu iyilik zincirinin daha da büyümesi için akranlarıma sesleniyorum: Gelin siz de bu iyiliğin bir parçası olun. Birlikten kuvvet doğar" ifadelerini kullandı. Türk Kızılay bünyesinde 113 bin 100 gönüllü bulunuyor. Hedef 2030'da her evden bir gönüllü olması.