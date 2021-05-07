Hakkında 94 yıl kesilmiş cezası vardı yakalandı

İstanbul Kartal'da 2005 yılında karışmış olduğu birçok bıçaklı gasp olayından dolayı hakkında 94 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan İlhan E. (45) Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Ataşehir'de gözaltına alındı.





Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hüküm giymiş şahısları tek tek tespit edim yakalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ataşehir'de gözaltına alınan İlhan E'nin tam 94 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 45 yaşındaki İlhan E'nin 2005 yılında Kartal'da birden fazla bıçaklı gasp olayına karıştığı ve bu sebepten hakkında 94 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi. İlhan E. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.