Müge Anlı kayıp kızı buldu: 'Aileme gitmek istemiyorum'



Y.İ., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü önünde görüntüsünü çeken basın mensuplarına "Ben buradan bir şey söylemek istemiyorum ama onları da yakacağım" diyen Y.İ., "Aileme gitmek istemiyorum. Ben yurda gitmek istiyorum. Bunu da bilin. Ailemi istemiyorum. Ailemden şiddet görüyorum" ifadelerini kullandı.