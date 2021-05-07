Son dakika haberler | İstanbul'da Ugandalı soygunu! Emri Monica verdi!

Son dakika haberler:İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde bulunan lüks bir sitede 28 Nisan günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.
Ugandalı Zam N. ve Nakitende H. polise gidip ikametlerinde bulundukları esnada polis yelekli 2 şahsın geldiğini ve arama yapmak istediklerini söylediklerinde kendilerinin de kabul ettiklerini anlattılar.
Ardından içeri giren polis yeleklilerin kendilerinden pasaport ve cüzdanlarını istediklerini 150 dolar paralarını da alıp hızla evden çıktıklarını anlattılar.
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Sahte polisler arama bahanesiyle Ugandalı iş insanlarını soydular | Video
Yapılan kamera çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen iki kişi ve beraber çalıştıkları tespit edilen Ugandalı kadınla birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan şüpheliler Ünal B. (57), Ugandalı Monica N. (31) İrfan H. (28) ve Nail Y. (38) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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