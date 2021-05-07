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Giriş Tarihi: 7.5.2021 10:57 Son Güncelleme: 7.5.2021 11:45

| 'da Ugandalı soygunu! Emri Monica verdi!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberler | İstanbul'da Ugandalı soygunu! Emri Monica verdi!
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: Esenyurt'ta ilginç bir olay yaşandı. uyruklu iki kadının kaldığı daireye giren sahte polisler, kadınların pasaportlarını ve bin 500 lirasını alarak evden kaçtı. Hırsızlık olayını organize eden kişinin Uganda uyruklu Monica N. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler düğmeye bastı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberler:İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde bulunan lüks bir sitede 28 Nisan günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

Ugandalı Zam N. ve Nakitende H. polise gidip ikametlerinde bulundukları esnada polis yelekli 2 şahsın geldiğini ve arama yapmak istediklerini söylediklerinde kendilerinin de kabul ettiklerini anlattılar.

Ardından içeri giren polis yeleklilerin kendilerinden pasaport ve cüzdanlarını istediklerini 150 dolar paralarını da alıp hızla evden çıktıklarını anlattılar.
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Yapılan kamera çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen iki kişi ve beraber çalıştıkları tespit edilen Ugandalı kadınla birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan şüpheliler Ünal B. (57), Ugandalı Monica N. (31) İrfan H. (28) ve Nail Y. (38) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberler | İstanbul'da Ugandalı soygunu! Emri Monica verdi!
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