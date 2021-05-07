İTÜ Genel Sekreteri Demir yaşamını yitirdi

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir, yaşamını yitirdi. Kovid-19 testi pozitif çıkan ve sağlık durumu ağırlaşan Prof. Dr. İbrahim Demir geçtiğimiz günlerde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda bulunan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. İTÜ'den yapılan başsağlığı mesajında, "İTÜ inşaat mühendisliği 1982 mezunumuz, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve genel sekreterimiz Prof. Dr. İbrahim Demir'i Kovid- 19 nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" ifadeleri kullanıldı