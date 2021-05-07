Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve gece? 2021 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Diyanet ile dini günler takvimi

Kadir Gecesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.s) Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gecedir. Bin aydan daha hayırlı olması nedeniyle bugünün anlamı ve önemi bir başkadır. Ramazan ayı içerisinde bu mühim geceyi ibadetlerle geçirmek için sabırsızlanan kişiler Kadir gecesi ne zaman sorusuna ise cevap arıyor. 2021 Kadir gecesi ne zaman, hangi gece, akşam ve hangi gün idrak edilecek? Kadir gecesi hangi gün ve geceye denk geliyor? Kadir gecesi bugün mü, yarın mı? İşte 2021 Kadir gecesine zaman sorusu cevabı ile tarihi!

Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala Kadir gecesinin ise coşkusu yaşanacak. Müslüman âlemi için en mühim gecelerden birisi olan Kadir gecesi tarihi aynı zamanda en çok merak edilen konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Kadir gecesi ne zaman, hangi gün ve gece gibi sorular cevabını arıyor. Diyanet'ten yayınlanan dini günler takvimine göre Kadir gecesine zaman sorusu cevabını buldu. Peki, 2021 Kadir gecesi ne zaman, hangi gün, (akşam) gece idrak edilecek? Kadir gecesi bugün mü, yarın mı? Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi ile ilgili merak edilenle…

KISACA KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Kadir (kadr) kelime olarak ''hüküm, şeref, yücelik, güç'' anlamlarını taşır. Dini literatürlerde Leyletül Kadr olarak da ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmeye başlamıştır. Allah'ın (C.C) insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı olan Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlaması nedeniyle Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir.