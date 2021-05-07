Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve gece? 2021 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Diyanet ile dini günler takvimi

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Giriş Tarihi: 7.5.2021 18:18 Son Güncelleme: 7.5.2021 18:18

ne zaman, hangi gün ve gece? 2021 , bugün mü? Diyanet ile dini günler takvimi

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve hangi gece? 2021 Kadir Gecesi tarihi ne zaman, hangi akşama denk geliyor?

, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.s) Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gecedir. Bin aydan daha hayırlı olması nedeniyle bugünün anlamı ve önemi bir başkadır. Ramazan ayı içerisinde bu mühim geceyi ibadetlerle geçirmek için sabırsızlanan kişiler sorusuna ise cevap arıyor. 2021 Kadir gecesi ne zaman, hangi gece, akşam ve hangi gün idrak edilecek? ve geceye denk geliyor? Kadir gecesi bugün mü, yarın mı? İşte 2021 sorusu cevabı ile tarihi!

Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala Kadir gecesinin ise coşkusu yaşanacak. Müslüman âlemi için en mühim gecelerden birisi olan tarihi aynı zamanda en çok merak edilen konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. , hangi gün ve gece gibi sorular cevabını arıyor. Diyanet'ten yayınlanan dini günler takvimine göre sorusu cevabını buldu. Peki, 2021 Kadir gecesi ne zaman, hangi gün, (akşam) gece idrak edilecek? Kadir gecesi bugün mü, yarın mı? Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi ile ilgili merak edilenle…

KISACA KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Kadir (kadr) kelime olarak ''hüküm, şeref, yücelik, güç'' anlamlarını taşır. Dini literatürlerde Leyletül Kadr olarak da ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmeye başlamıştır. Allah'ın (C.C) insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı olan Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlaması nedeniyle Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve hangi gece? 2021 Kadir Gecesi tarihi ne zaman, hangi akşama denk geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN GECE İDRAK EDİLECEK?

Kadir Suresinde yer alan bilgilere göre Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiğine dair ayetler yer almaktadır. Bazı hadis kaynaklarına göre, Kadir gecesinin ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiği belirtilmiştir. (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 2-3; Müslim, "Ṣıyâm", 205-220)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre ise Ramazan ayının 27. Gecesi yani 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve hangi gece? 2021 Kadir Gecesi tarihi ne zaman, hangi akşama denk geliyor?

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve hangi gece? 2021 Kadir Gecesi tarihi ne zaman, hangi akşama denk geliyor?

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve hangi gece? 2021 Kadir Gecesi tarihi ne zaman, hangi akşama denk geliyor?

KADİR GECESİ FAZİLETLERİ

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fażlu leyleti'l-Ḳadr", 1; Müslim, "Ṣalâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fażlu leyleti'l-Ḳadr", 5; "İʿtikâf", 1; Müslim, "İʿtikâf", 1-5; Tirmizî, "Ṣavm", 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Daʿavât", 84; İbn Mâce, "Duʿâʾ", 5).

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve hangi gece? 2021 Kadir Gecesi tarihi ne zaman, hangi akşama denk geliyor?

Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve gece? 2021 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Diyanet ile dini günler takvimi
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