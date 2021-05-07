Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve hangi gece? 2021 Kadir Gecesi tarihi ne zaman, hangi akşama denk geliyor?

Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala Kadir gecesinin ise coşkusu yaşanacak. Müslüman âlemi için en mühim gecelerden birisi olan Kadir gecesi tarihi aynı zamanda en çok merak edilen konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Kadir gecesi ne zaman, hangi gün ve gece gibi sorular cevabını arıyor. Diyanet'ten yayınlanan dini günler takvimine göre Kadir gecesine zaman sorusu cevabını buldu. Peki, 2021 Kadir gecesi ne zaman, hangi gün, (akşam) gece idrak edilecek? Kadir gecesi bugün mü, yarın mı? Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi ile ilgili merak edilenle…
KISACA KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ
Kadir (kadr) kelime olarak ''hüküm, şeref, yücelik, güç'' anlamlarını taşır. Dini literatürlerde Leyletül Kadr olarak da ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmeye başlamıştır. Allah'ın (C.C) insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı olan Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlaması nedeniyle Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir.
KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GECE?
Kadir Suresinde yer alan bilgilere göre Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiğine dair ayetler yer almaktadır. Bazı hadis kaynaklarına göre, Kadir gecesinin ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiği belirtilmiştir. (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 2-3; Müslim, "Ṣıyâm", 205-220)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre ise Kadir gecesi Ramazan ayının 27. Gecesi yani 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr
KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR GECESİ FAZİLETLERİ
Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fażlu leyleti'l-Ḳadr", 1; Müslim, "Ṣalâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fażlu leyleti'l-Ḳadr", 5; "İʿtikâf", 1; Müslim, "İʿtikâf", 1-5; Tirmizî, "Ṣavm", 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Daʿavât", 84; İbn Mâce, "Duʿâʾ", 5).
Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.