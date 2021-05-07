Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve hangi gece? 2021 Kadir Gecesi tarihi ne zaman, hangi akşama denk geliyor?

KISACA KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Kadir (kadr) kelime olarak ''hüküm, şeref, yücelik, güç'' anlamlarını taşır. Dini literatürlerde Leyletül Kadr olarak da ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmeye başlamıştır. Allah'ın (C.C) insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı olan Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlaması nedeniyle Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GECE?

Kadir Suresinde yer alan bilgilere göre Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiğine dair ayetler yer almaktadır. Bazı hadis kaynaklarına göre, Kadir gecesinin ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiği belirtilmiştir. (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 2-3; Müslim, "Ṣıyâm", 205-220)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre ise Kadir gecesi Ramazan ayının 27. Gecesi yani 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.