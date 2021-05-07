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Giriş Tarihi: 7.5.2021 17:21 Son Güncelleme: 7.5.2021 17:23

Köydeki çadırda böyle yakalandılar! Jandarmadan şok baskın!

AA
Köydeki çadırda böyle yakalandılar! Jandarmadan şok baskın!

'in Çiçekdağı ilçesinde, bir köyde evin bahçesine kurulan çadırda kumar oynayan 26 kişiye 148 bin lira para cezası uygulandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Boğazevci köyünde yeni tip koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Köyde yaşayan N.K'nin evine baskın düzenleyen ekipler, bahçeye kurulan çadırda çok sayıda kişinin kumar oynadığını tespit etti.

26 KİŞİYE TOPLAMDA 148 BİN TL CEZA

Çadırdaki 26 kişi hakkında kumar oynamak, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten yasal işlem başlatan jandarma ekipleri, şüphelilere toplam 148 bin lira para cezası uyguladı.

Çadırda ve evde yapılan aramada ruhsatsız 3 av tüfeği, 4 tabanca, çok sayıda fişek ve G-3 piyade tüfeğinin alev gizleme aparatı ele geçirildi.

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Köydeki çadırda böyle yakalandılar! Jandarmadan şok baskın!
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