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Giriş Tarihi: 7.5.2021 10:14

Kumar oynayanlara koçbaşıyla operasyon

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kumar oynayanlara koçbaşıyla operasyon

’da polis pandemi tedbirlerini ihlal ederek kumar oynatanların adreslerine operasyon düzenledi. Polis kapıları koçbaşıyla kırıp girip içeri girdi. 227 kişiye 783 bin 874 lira ceza uygulandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çeşitli adreslerde kumar oynatıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler 22 adrese operasyon düzenledi. Açılmayan kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyon sırasında bazı vatandaşların ise uyuyor numarası yaptığı görüldü.

Ekipler, adreslerdeki 227 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 783 bin 874 lira ceza uyguladı. Baskın yapılan adreslerde kumar oynanan masalardaki 14 bin 470 liraya el konuldu. Kumar oynattığı öne sürülen 22 kişi hakkında ise adli işlem başlatılırken adresler mühürlendi.

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Kumar oynayanlara koçbaşıyla operasyon
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