Kuşunu kaybeden Feyza'ya Vali Demirtaş'tan yeni kuş hediyesi

Mardin'in Yenişehir Mahallesinde yaşayan Dilekoğlu, 3 yıldır adını fındık verdiği ve evde beslediği muhabbet kuşunu hava alması için dışarı çıkardı. Kuş, bir anda uçarak kayboldu. Yaşadığı mahallede kuşunu arayan Dilekoğlu, uzun çabalara rağmen bulamayınca arkadaşlarıyla birlitke el ilanı hazırlamaya karar verdi.

Elle çizilen kayıp ilanında kuşunun resmi çizildi ve özellikleri belirtildi. Dilekoğlu, arkadaşları ile birlikte hazırladığı ilanın üzerine "Kafasında beyaz benek. Bir ayağı sakat (yani pençeleri yok) Rengi açık gök mavisi-beyaz." yazdı.

Uzun uğraşlar sonucu hazırlana ilanlar, yaşadıkları mahalledeki bina ve sokaklara asıldı.

Sosyal medyada durumu öğrenen Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile Dilekoğlu'nu evinde ziyaret ederek, ilanda benzer renklere sahip yeni bir kuş hediye etti.

Vali Demirtaş, "Rumeysa, kuşunu kaybetmiş ve ilan panolarına yapıştırmış güzel birşekilde. Tabi bu ilanın resmini yaptıktan sonra bizde bundan haberdar olunca Rümeysaya bir tane kuş aldık. Yani rümeysanın bugün gülmesi bizleri de çok mutlu etti. Çünkü çocuklarımız gülerse, dünya da güker diye düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra da bu eksikliği gidermiş oluruz diye düşünüyorum"diye konuştu.

Dilekoğlu, kuşu kaybolunca çok üzüldüğünü, onu bulmak için ilan hazırladıklarını söyledi.

Dilekoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"3 Yıldır onu besliyorum. Birkaç gün önce onu havalandırmaya çıkarmıştım kafesinden aşağı indirdim. Yerde dolaşırken yukardaki kurşları heyecanlanıp uçtu. Bu şekilde kayboldu. Bizde ilan yapmaya karar verdik. Arkadaşlarım ile mahallenin bir çok yerinde astık onları. İnşallah bulunur. Bulana da 100 TL vereceğiz. Açık gök mavisi gibi beyaz tenli. Dişi bir kuş zaten. bir ayağı da sakat yani pençeleri yok. Kafasında da beyaz bir benek var. Onu çok seviyordum, çağırdığımda hep yanıma gelirdi. oda beni çok seviyordu. Başıma konuyordu, omzuma konuyordu. Namaz kıldığımda seccadeki ipleri kemirirdi. Çağırdığımda gelirdi. o beni çok seviyordu bende onu çok seviyordum. Sokağa çıkma yasağı olduğu için Biz fotoğrafını alıp astıramadık, o yüzden biz de elle çizmeye karar verdik. Yapabildiğimiz kadarı ile yapıp astık. Parklara astık, Mahalledeki binalara astık. Polislere de vermiştik, bulunsun diye. Bir de numara yazmıştık."

Vali Demirtaş'ın hediye ettiği kuş için de çok mutlu olduğunu ifade eden Dilekoğlu, Demirtaş'a teşekkür etti.

Dilekoğlu, "İnşallah diğer kuşumu da bulurum. Buna da çok iyi bakacağım"dedi.