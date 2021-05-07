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Giriş Tarihi: 7.5.2021 13:33

Maymun kaçakçıları gümrükte yakalandı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Maymun kaçakçıları gümrükte yakalandı

İran’dan Türkiye’ye kaçırılmak istenen 12 maymun, Gürbulak Gümrük Kapısında son anda fark edildi. İran plakalı bir tıra bırakılan maymunlar, ekipler tarafından gel konuldu.  Parklar ies maymunları Hayvanat Bahçesine götürdü.

Daha önce bazı sosyal medya fenomenlerinin evcil bir hayvanmış gibi kullanmasıyla gündeme gelen maymunlar, yine kaçak yollarla ülkeye sokulmak istendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısında 2 kafes içerisinde bulunan 12 maymunun yakalanmasının ardından Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerini izledi. Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen bir kişinin elinde bulunan 2 kafesi park halindeki İran plakalı TIR'ın çekiç kısmına koyduğunu ve daha sonra yeniden giriş kantarının yanına koyduğu tespit edildi.

Savcılık talimatı ile korumaya alınan maymunlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Gaziantep'te bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

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Maymun kaçakçıları gümrükte yakalandı
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