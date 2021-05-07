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Giriş Tarihi: 7.5.2021 16:20

'de vahşet! Kızları uyurken eşini...

DHA
Mersin'de vahşet! Kızları uyurken eşini...

Erdemli'de, tüyler ürperten bir vahşet yaşandı. Ahmet Çetin (50), 2 kızı uyurken tartıştığı eşi Semra Çetin'i (48), defalarca bıçakladı. Talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılan genç kızlar şoka uğradı. İşte korkunç olayın detayarı...

Mersin'da yaşayanan korkunç olay, öğle saatlerinde Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı apartmanda meydana geldi. Ahmet ve Semra Çetin çifti arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı. Semra Çetin hayatını kaybederken Ahmet Çetin ise kaçtı.

Olay sırasında odasında uyuyan çiftin 2 kızından biri, uyanıp odasından çıktığında annesinin kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Semra Çetin'in öldüğünü tespit etti.



Polis, Ahmet Çetin'in yakalanması için çalışma başlattı.

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Mersin'de vahşet! Kızları uyurken eşini...
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