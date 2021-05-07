Meteoroloji'den açıklama! 1940'tan sonra en fazla meteorolojik afet yaşanan yıl...

2020 yılında meteorolojik afetler en fazla yazın ve bu mevsimin içinde de haziran ayında görüldü. Afetlerin en fazla etkili olduğu ikinci mevsim ise kış oldu.

Şiddetli yağış/sel, yıldırım ve dolu en fazla haziranda, fırtına en fazla şubat ayında görüldü.