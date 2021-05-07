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Haberler Yaşam Haberleri Mezarlıkta 'pes' dedirten kavga! Tekme tokat birbirlerine girdiler...
Giriş Tarihi: 7.5.2021 10:42

Mezarlıkta 'pes' dedirten kavga! Tekme tokat birbirlerine girdiler...

İHA
Mezarlıkta 'pes' dedirten kavga! Tekme tokat birbirlerine girdiler...

İstanbul ’de mezarlıkta görevli işçiler arasında kavga çıktı. Mezarlıkta yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada yumruklar tekmeler havada uçuşurken, kavga anı kameraya böyle yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezar taşı üretiminde çalışan işçiler ile mezarlıkta bulunan mezarları kazma görevlisi işçiler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İlk olarak sözlü başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda yerini yumruklu, tekmeli kavgaya bıraktı.

İŞÇİLERİ POLİS AYIRDI

Mezarlığın ortasında kavgaya tutuşan 2 grubu polis ekipleri ayırdı. İşçilerin kavga anları ise bir cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

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Mezarlıkta 'pes' dedirten kavga! Tekme tokat birbirlerine girdiler...
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