Adana'daki operasyonda çöken çetenin lideri kimliğiyle şoke etti

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişinin silah ve mermi satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 6 ay boyunca şüphelileri takip eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda çete liderleri F.H. ve M.Ç.Y. ile birlikte M.Ş., M.K., F.Ç. ve T.H. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 53 ruhsatsız tabanca, 1 kalaşnikof ve 1 mavzer marka tüfek ile bin 500'den fazla mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında detaylar da ortaya çıktı. Çetenin liderliğini öğretmenlik yapan ve hala aktif görevde bulunan M.Ç.Y. ile akaryakıt istasyonu sahibi F.H.'nin yaptığı belirlendi. Öğretmen M.Ç.Y.'nin aynı zamanda da bir 'silah ustası' olduğu, çetenin tüm işlerini de bu isim üzerinden yürüttüğü tespit edildi. M.Ç.Y.'nin, kurulan özel atölyelerde silah üretimi gerçekleştirip, arızalı ve bozuk silahları da yine bu atölyelerde tamir edip, tüm bu mühimmatın Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanmasını sağladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H., M.Ç.Y., M.Ş. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.