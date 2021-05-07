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Giriş Tarihi: 7.5.2021 14:00 Son Güncelleme: 7.5.2021 14:20

Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı! Manzara korkunç

DHA
Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı! Manzara korkunç

Son günlerde 'nde deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülüyor. Deniz salyalarının Pendik Marmara'yı tamamen kaplaması endişe yarattı. Hem görüntüsü hem de kokusuyla rahatsız eden deniz salyaları hakkında yorum yapan balıkçılar 'Manzara korkunç, Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok" dedi.

Son haftalarda Marmara Denizi'nde sıklıkla deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülüyor. Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi, Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle Bursa kıyılarında Gemlik ve Mudanya ilçelerinde yoğunlukta olması dikkat çekti.

Pendik Marina'yı da deniz salyaları tamamen kapladı.

Milyonluk teknelerin demirlediği marinayı saran deniz salyaları, çevredekilerde endişeye yol açtı. Görüntüsü ile denizin tüm güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız etti.

"MANZARA ÇOK KÖTÜ"

Balıkçılık yapan Ercan Erin, "Manzara çok kötü. Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok. Tekneleri sarmış durumda, marinayı sardı. Her taraf böyle" şeklinde konuştu.

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Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı! Manzara korkunç
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