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Giriş Tarihi: 7.5.2021 17:02 Son Güncelleme: 7.5.2021 17:04

Polis, maskenin şeklinden şüphelenince yakalandı!

İHA
Polis, maskenin şeklinden şüphelenince yakalandı!

'da maskesinin altına uyuşturucu madde gizlediği tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 'tam kapanma' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, sokağa çıkma kısıtlamasını yaya olarak dolaşarak ihlal eden bir kişiyi durdurdu.

UYUŞTURUCUYU MASKESİNE GİZLEMİŞ

Zanlının korona virüs salgını nedeniyle taktığı maskedeki şekil bozukluğundan şüphelenen polis, maskenin altına gizlenmiş fişek halinde esrar maddesi ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

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Polis, maskenin şeklinden şüphelenince yakalandı!
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