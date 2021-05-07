Polis, maskenin şeklinden şüphelenince yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, 'tam kapanma' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, sokağa çıkma kısıtlamasını yaya olarak dolaşarak ihlal eden bir kişiyi durdurdu.