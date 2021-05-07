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Giriş Tarihi: 7.5.2021 12:02

Salgın denetimine girdiler! Çok sayıda tüfek çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Salgın denetimine girdiler! Çok sayıda tüfek çıktı

’da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetlenen bir kafeden ruhsatsız tüfekler çıktı. Adreste bulunan 7 kişiye 24 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Avcılar İlçesi'ne bağlı Firuzköy Mahallesi'ndeki bir kafeyi denetledi. Kapalı olması gereken adreste gerçekleştirilen denetimlerde; sosyal mesafe kurallarına uymayan yedi kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 24 bin 283 lira idari para cezası kesildi. Adreste yapılan aramalarda dört ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait sekiz şarjör ve 34 kartuş ele geçirildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen adres mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Salgın denetimine girdiler! Çok sayıda tüfek çıktı
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