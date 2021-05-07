Sanal tombala oynarken basıldılar! 17 kişiye 48 bin lira ceza

İstanbul Esenyurt'ta tam kapanma tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafede sanal tombala oynatıldığı yönünde ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak bir arayan gelen ve bilgisayar başında sanal tombala oynadığı tespit edilen 17 kişiye toplamda 48 bin 308 lira para cezası kesildi.

İstanbul Esenyurt'ta bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde yer alan bir internet kafenin açık olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. İnternet kafede denetim gerçekleştiren Esenyurt Polisi, içeride bulunan kalabalık grubun bilgisayarlar üzerinden sanal tombala oynadığını tespit etti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak bir araya gelen ve sanal tombala oynayan 17 kişiye; "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci Maddesi" ve "Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü Maddesi" gereğince toplamda 48 bin 308 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri ise Esenyurt Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetlerine son vermek amacıyla mühürlendi.