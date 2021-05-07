Sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kaldı

Pendik'tesokakta oynayan 6 yaşındaki çocuk, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay saat 16.00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte akrabalarının cenazesine gelen 6 yaşındaki Aslan Kızılkaya'ya sokakta oynadığı sırada Hasan Ç. yönetimindeki forklift çarptı. Forklift sürücüsü olay yerinden kaçarken küçük çocuğun aracın altında kaldığını görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan sürücü Hasan Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun sokakta yürüdüğü, forkliftin geri geri manevra yaptığı, küçük çocuğun aracın altında kaldığı ve çevredekilerin olay yerine koştuğu görülüyor.