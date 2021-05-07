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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:49

: 'da bir annenin dramı! Kızı kayboldu torunu öldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Son dakika haberi: Müge Anlı'da bir annenin dramı! Kızı kayboldu torunu öldü

Son dakika haberleri... ’da 2,5 yıldır kayıp olan kızı 38 yaşındaki Meral Polat’ı arayan Fikriye Polat, 'ya katıldı. Kızının ’e erkek arkadaşının yanına evlilik hazırlığı için gittiğini bir daha haber alamadığını anlatan acılı anne, “Erkek arkadaşı 14 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldı. Bu arada annelerinin bana bıraktığı torunum Aleyna 2 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Acıların en büyüğünü yaşıyorum. Kızım kayıp, torunum öldü. Bu acıyla yaşayamam” diyerek gözyaşı döktü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Adana'nın Seyhan ilçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı birlikte yaşayan Meral Polat, 18 Kasım 2018'de ailesine 2 gün sonra döneceğini söyleyerek İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'un (44) yanına gitti. Ancak Meral Polat'tan bir daha haber alınamadı.

Müge Anlı'nın programına çıkan Fikriye Polat, kızının erkek arkadaşından şüphelendiğini söyledi. Meral Polat'ın kaybından 120 gün sonra Hüseyin Emiroğlu "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan araştırmalara rağmen Meral Polat bulunamazken, Emiroğlu, daha sonra delil yetersizliğinden beraat etti.


Meral Polat

TORUNUNU KAYBETTİ

Anne kaybolan kızını ararken bu yılın Mart ayında ikinci acı yaşadı. Meral Polat'ın kızı Aleyna Kaya, doğum gününde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.


Aleyna Kaya

Torununun bir mezar taşı olduğunu söyleyen Fikriye Polat, "Ama kayıp kızımın ne ölüsü ne de dirisi var. Deliller hep erkek arkadaşı üzerinde toplanıyor ama sonuç yok. Cezaevinde yattı sonra serbest kaldı.

Kızıma ne yaptıysa o adam yaptı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Kızımı ararken torun acısı yaşadım. Kızımı bulmadan ölmek istemiyorum." diyerek gözyaşı döktü.

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Son dakika haberi: Müge Anlı'da bir annenin dramı! Kızı kayboldu torunu öldü
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