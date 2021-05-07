Son dakika haberi: Müge Anlı'da bir annenin dramı! Kızı kayboldu torunu öldü

Son dakika haberleri... Adana'nın Seyhan ilçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı birlikte yaşayan Meral Polat, 18 Kasım 2018'de ailesine 2 gün sonra döneceğini söyleyerek İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'un (44) yanına gitti. Ancak Meral Polat'tan bir daha haber alınamadı.
Müge Anlı'nın programına çıkan Fikriye Polat, kızının erkek arkadaşından şüphelendiğini söyledi. Meral Polat'ın kaybından 120 gün sonra Hüseyin Emiroğlu "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan araştırmalara rağmen Meral Polat bulunamazken, Emiroğlu, daha sonra delil yetersizliğinden beraat etti.
Meral Polat
TORUNUNU KAYBETTİ
Anne kaybolan kızını ararken bu yılın Mart ayında ikinci acı yaşadı. Meral Polat'ın kızı Aleyna Kaya, doğum gününde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Aleyna Kaya
Torununun bir mezar taşı olduğunu söyleyen Fikriye Polat, "Ama kayıp kızımın ne ölüsü ne de dirisi var. Deliller hep erkek arkadaşı üzerinde toplanıyor ama sonuç yok. Cezaevinde yattı sonra serbest kaldı.
Kızıma ne yaptıysa o adam yaptı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Kızımı ararken torun acısı yaşadım. Kızımı bulmadan ölmek istemiyorum." diyerek gözyaşı döktü.