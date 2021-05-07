Son dakika haberi: Müge Anlı'da bir annenin dramı! Kızı kayboldu torunu öldü



Aleyna Kaya

Torununun bir mezar taşı olduğunu söyleyen Fikriye Polat, "Ama kayıp kızımın ne ölüsü ne de dirisi var. Deliller hep erkek arkadaşı üzerinde toplanıyor ama sonuç yok. Cezaevinde yattı sonra serbest kaldı.