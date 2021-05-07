Son dakika: İzmit Körfezi’nde son durum! SABAH havadan görüntüledi

Denizdeki mikroorganizmaların atık sularla birlikte oluşturduğu halk arasında "deniz salyası" olarak da adlandırılan 'müsilaj', Marmara Denizinde her gün farklı bir noktada ortaya çıkmaya başladı.

Marmaraya kıyısı bulunan birçok İlden farklı olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Salyası'nın etkisini azaltmak ve denizde yaşayan diğer canlılara zarar vermesini engellemek amacıyla, 'Müsilaj' ile mücadele başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Deniz Uçağı ile İzmit Körfezi'ndeki son durum SABAH sizler için görüntüledi.

SALYALAR KAYBOLANA KADAR SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 'Musilaj' ile başatmış olduğu mücadele hem denizden hem de havadan gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarların yanı sıra, Büyükşehir Belediyesine ait olan ve İzmit Körfezi'nin temiz kalması amacıyla her gün periyodik uçuşlar gerçekleştiren deniz uçağı, yapmış olduğu hava kontrollerinde, deniz salyasının etkili olarak görüldüğü bölgeleri tek tek tespit etti.

Tespit edilen bölgeler Çevre Koruma Şube Müdürlüğü'ne bildiriyor.

Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı ekipleri, Deniz Süpürgeleri ile 'Müsilaj'ın yoğun olarak görüldüğü noktalara giderek temizleme çalışmalarında bulunuyor.

Marmara'da görülen deniz salyasının bir veya iki haftaya kendiliğinden kaybolup gitmesi beklenirken, bu süreçte denizde yaşayan canlıların en az şekilde etkilenmeleri ve görsel kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla, çalışmaların salyalar kaybolana kadar devam edeceği belirtildi.