SON DAKİKA! Kuşadası'nda otelde bulundu! Görenler yılan sanıp korkuyor ama...

Çekirge, salyangoz, böceklerle beslenen; bazen de fare, küçük boylu kertenkele ve kuş yavrularını da yiyen oluklu kertenkeleler, ne yazık ki yılan sanılarak bilinçsiz kişilerce öldürülmekte. Oluklu kertenkeleler, göz kapaklarının ve başlarının hemen yan tarafındaki kulak açıklıkları ve başın hemen gerisinden aşağıya doğru devam eden oluk şeklindeki girintiden anlaşılabilir. Doğal denge için çok önemli olan, bu canlı türünü görenler kesinlikle öldürmesin" diye konuştu.