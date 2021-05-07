Son dakika: Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Arzu Aygün'ün katili...





AYGÜN'ÜN TELEFONUNDAN MESAJ ATMIŞ

Tanık anlatımları, otopsi, kamera kayıtları, HTS iletişim kayıtları, DNA eşleştirme, adli tıp raporu, yer gösterge tutanağı ile düzenlenen rapor ve belge içeriklerinin yer aldığı iddianamede, Muharrem Coşkun'un, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği, Arzu Aygül'ün kızı N.S.'ye de kadının cep telefonuyla mesaj attığına yer verildi.