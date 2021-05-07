Sürat motoru ile kaza yapan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş Arnavutköy'de deneme amaçlı bindiği sürat motoru ile reklam panosuna çarparak hayatını kaybeden 27 yaşındaki komiser yardımcısı Yaser Karataş son yolculuğuna uğurlandı.



Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Arnavuköy Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan 27 yaşındaki komiser yardımcısı Yaser Karataş, gece saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Arnavuköy sahil yolu Akıntıburnu mevkinde arkadaşından deneme amaçlı motosikletini aldı. İzinli olan meslektaşının sürat motosikletini deneme amaçlı alarak binen Yaser Karataş motosikletle polis merkezinin önünden sürmeye başladıktan yaklaşık 50 metre sonra kontrolü kaybederek refüje çıktı.



REKLAM PANOSUNA ÇARPIP 10 METRE SÜRÜKLENDİ



Sert bir şekilde reklam panosuna çarpan Karataş, çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Başından ağır şekilde yaralanan genç polis olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.



GENÇ POLİS TÖRENİN ARDINDAN MEMLEKETİNE UĞURLANDI



Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin ardından Yaser Karataş'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Küçükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, meslektaşları, babası Mahfuz Karataş, ailesi ile yakınları katıldı. Cenaze namazı kılınan genç polisi, toprağa verilmek üzere Siirt'in Kurtalan ilçesi Gürgüze (Aynik) köyüne uğurlandı.