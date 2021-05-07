Tam kapanma sonrası için uyarı: Hemen kalabalıklara karışmayın

TAM kapanmayla vaka sayıları yüzde 50 düştü. Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Salgının başından beri koronavirüs hastalarının tedavi süreçlerinde aktif görev alan Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, tam kapanmanın sonrasında bizi neler beklediğini SABAH'a anlattı: Her yerin bir anda açılmasını beklemeyelim. Toplu, tam açılma beklenmemeli. Virüs şu an aşıdan kaçamıyor ama yeni koronavirüs tipi çıkarsa ek doz aşı gerekecek. Vaka sayıları azaldı ama sosyal hayata kontrollü bir şekilde geçmeliyiz. Yeni mutasyonların ne olacağını bilmediğimiz için açılmada da bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Bayram sonrasında bir anda dışarıya çıkılmaması, kalabalıklara girilmemesi, seyahat edilmemesi gerekiyor.