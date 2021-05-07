Tam kapanmada Kebap Gecesi yarım kaldı! 19 kişiye ceza yağdı

İstanbul Ataşehir'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde devriye gezen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, akşam saatlerinde açık olduğu belirlenen bir kebapçı dükkanına baskın düzenledi. Adreste yapılan arama çalışmalarında içeride bulunan kişilerin "Kebap Gecesi" düzenlediği ortaya çıktı. Ataşehir Polisi, iş yeri sahibi başta olmak üzere sosyal mesafe kuralına uymayarak toplu halde yemek yediği belirlenen 19 kişiye 65 bin 911 lira cezai işlem uyguladı.