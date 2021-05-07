Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Henüz 1 hafta önce Mersin'in Erdemli İlçesine taşınan Ahmet ve Semra Çetin (49) çifti, dün akşam ailevi sebeplerden dolayı tartıştı. 2 çocuk sahibi çift arasındaki tartışma bugün de sürünce iddiaya göre, Ahmet Çetin, eşini bıçakladı. Olayın ardından Ahmet Çetin evden kaçtı.

Evden gelen çığlıklar üzerine eve gelen komşuları Semra Çetin'i kanlar içinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Semra Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Semra Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Ahmet Çetin'in arandığı ve Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.