Tunceli'de 4 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Muhammed Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısı ve temaslıların artması nedeniyle Kızılkale, Kızılcık, Göktepe, Yazeli köyleri ve Akpazar beldesine bağlı Çarşıbaşı Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karantinaya alınacak yerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının zorunlu durumlar hariç karantina süresinin bitimine ertelenmesine, acil durumlar için Vefa Destek Gruplarından yardım alınmasına, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgahı karantina bölgesi içerisinde olmayan vatandaşların karantina süresi boyunca bölgeye giriş çıkışlarının kısıtlanmasına, il dışından seyahat izin belgesi ile gelen vatandaşların 10 gün süre ile evlerinde karantinada kalmasına, bu vatandaşların takibinin muhtarlar ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılmasına, bu süreçte çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini ibraz etmek suretiyle tarımsal ve ticari faaliyetlerin devamının sağlanmasına ve çok zaruri durumlarda karantina bölgesine giriş-çıkışlarda sorumluluk bölgesine göre emniyet ve jandarma tarafından kontrol sağlanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada kurallara uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.