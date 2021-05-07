Tunceli'de ilkbahar mevsiminin gelişiyle birlikte yüksek kesimlerde açan ters laleler, renkli görüntüler oluşturdu. Halk arasında "Ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri koparmanın cezası 80 bin TL.

Bölgede kış şartlarının çok zor geçtiğini belirten Hüseyin Akyol, "Ancak ilkbaharda doğamız çok harika, çok güzel. Bölgemizde ters laleler ile çeşitli bitkiler açıyor. Bana göre ters lalenin asıl memleketi Tunceli'dir. Fakat Hakkâri olduğu söyleniyor ben buna katılmıyorum" dedi.

Ters lalelerin korunması gerektiğine vurgu yapan Akyol, "Bazı grupların bu bölgeleri gezdikten sonra ters laleler ile bazı bitkilerin soğanlarını çıkarıp götürdüklerini duydum. Hatta ters lale soğanının çıkarılıp götürüldüğünü duydum. Maalesef insanlarımız bu konuda yeterince duyarlı değiller." diye konuştu.