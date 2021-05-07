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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:29 Son Güncelleme: 7.5.2021 11:32

Ters laleleri koparmanın cezası 80 bin TL

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Ters laleleri koparmanın cezası 80 bin TL

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ’nin dağları ters laleler ile renklendi. Halk arasında “Ağlayan gelin” olarak bilinen ters laleleri koparmanın cezası 80 bin TL.

Tunceli'de ilkbahar mevsiminin gelişiyle birlikte yüksek kesimlerde açan ters laleler, renkli görüntüler oluşturdu. Halk arasında "Ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri koparmanın cezası 80 bin TL.

Bölgede kış şartlarının çok zor geçtiğini belirten Hüseyin Akyol, "Ancak ilkbaharda doğamız çok harika, çok güzel. Bölgemizde ters laleler ile çeşitli bitkiler açıyor. Bana göre ters lalenin asıl memleketi Tunceli'dir. Fakat Hakkâri olduğu söyleniyor ben buna katılmıyorum" dedi.

Ters lalelerin korunması gerektiğine vurgu yapan Akyol, "Bazı grupların bu bölgeleri gezdikten sonra ters laleler ile bazı bitkilerin soğanlarını çıkarıp götürdüklerini duydum. Hatta ters lale soğanının çıkarılıp götürüldüğünü duydum. Maalesef insanlarımız bu konuda yeterince duyarlı değiller." diye konuştu.

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Ters laleleri koparmanın cezası 80 bin TL
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