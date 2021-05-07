Ugandalı kadın bilgi verdi

İstanbul Esenyurt'ta Ugandalı iki iş adamının evine gidip kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra arama yapma bahanesiyle 150 dolar paralarını ve pasaportlarını alıp kaçan sahte polisler gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamlarının oturduğu lüks sitenin asansöründe polis yeleği giydikleri anlar kameralara yansıdı. Ugandalı iş adamlarının adresini sahte polislere söyleyen Ugandalı kadın şüpheli Monica N (31)'de Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.





Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde bulunan lüks bir sitede 28 Nisan günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ugandalı Zam N. ve Nakitende H. polise gidip ikametlerinde bulundukları esnada polis yelekli 2 şahsın geldiğini ve arama yapmak istediklerini söylediklerinde kendilerinin de kabul ettiklerini anlattılar. Ardından içeri giren polis yeleklilerin kendilerinden pasaport ve cüzdanlarını istediklerini 150 dolar paralarını da alıp hızla evden çıktıklarını anlattılar.





Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen iki kişi ve beraber çalıştıkları tespit edilen Ugandalı kadınla birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.



Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan şüpheliler Ünal B. (57), Ugandalı Monica N. (31) İrfan H. (28) ve Nail Y. (38) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.