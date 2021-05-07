Yarım saatte hayatım değişti! "Hiç acımadan tekmeliyorlardı"

İstanbul Beylikdüzü'nde 19 yaşındaki Berat Çelman'ı kız meselesi iddiasıyla bıçaklayarak öldüren, Hamza Faruk Uğuz'u ise yaralayan suça sürüklenen çocukların 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılandıkları duruşmada Uğuz, "Berat'ı hiç acımadan tekmelemeyi sürdürüyorlardı" dedi. Maktul Berat Çelman'ınannesi ise duruşmada, "Yarım saat içerisinde benim hayatım değişti. Yarım saat içerisinde öldü oğlum" diye konuştu.

Beylikdüzü'nde 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen olayda parkta kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada suça sürüklenen çocuk Adem P. Hamza Faruk Uğuz İle maktul Berat Çarman'ı karın bölgesinden ikişer defa bıçakladı. Maktul Berat Çerman'ı kaçmaya çalıştığı esnada Muhammet G., suça sürüklenen çocuklar Mehmet K., Muhammed Mustafa K. çelme takarak yere düşürdü ve yerde darp etti. İddianamede tutuklu suça sürüklenen çocuk Adem P. hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 25 yıla kadar, tutuksuz yargılanan suça sürüklenen çocuklar Mehmet K., Muhammed Mustafa K. hakkında da 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktul Berat Çerman'ın annesi Hüsniye, babası Ramazan Çerman, müşteki Hamza Faruk Uğuz, tutuksuz yargılanan SSÇ Mehmet K., Muhammed Mustafa K. ile müşteki ve taraf avukatları katıldı. SSÇ Adem Polat SEGBİS ile bağlandı.

ÖNCE BERAT'A SONRA HAMZA'YA VURDUM

Duruşmada savunma yapan SSÇ Adem P., "Bu olaydan 4-5 ay öncesinde Aleyna Ç. ile sevgiliydik. Hamza, Yusuf ve Berat yanımıza geldi. Bana "Bizi vuracağına dair hakkımızda konuşuyormuşsun" dediler. Ben öyle bir şey yok diyerek, alttan almaya çalıştım. Hamza'nın Aleyna Ç. ile sevgili olduğunu bilmiyordum. Berat bıçak çıkarttı ve bıçağı bana vurdu. Ben de kendimi korumak amaçlı üzerimde taşıdığım 4-5 cm uzunluğundaki bıçağı çıkartıp kendimi korumaya çalıştım. Önce Berat'a sonra da Hamza'ya vurdum" diye konuştu.

BERAT'I ACIMADAN TEKMELEMEYİ SÜRDÜRÜYORLARDI

Olayda yaralanan Hamza Faruk Uğuz, "Adem P. bir anda karnıma iki yere bıçağı sapladı. Mehmet K. ve Muhammed Mustafa K. diğerleri hepsi bana saldırıp yumrukladılar. Hepsinin elinde bıçak olduğunu gördüm ve Berat'ı da yerde bıçaklanmış halde tekmeliyorlardı, ben kaçtım, yardım istedim. Kamera olmayan bir noktayı seçmişlerdi. Berat'ı hiç acımadan tekmelemeyi sürdürüyorlardı. Berat'ın da benim de üstümüzde bıçak yoktu" dedi.

YARIM SAAT İÇERİSİNDE HAYATIM DEĞİŞTİ, OĞLUM ÖLDÜ

Duruşmada söz alan anne Hüsniye Çerman ağlayarak sözlerini dile getirerek, "Evladım bıçaklandı, nasıl bir gençliktir ki ellerinde bıçakla dolaşıyorlar. Benim yüreğimi yaktılar. Kendisini bıçaklayanı Allah'a havale ediyorum. Yarım saat içerisinde benim hayatım değişti. Yarım saat içerisinde öldü oğlum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar arasında yer alan Muhammed Güney'in ifadesinin dosyaya eklenmesini talep ederek duruşmayı erteledi.

OĞLUM KATLEDİLDİ

Duruşma sonrası maktulün annesi Hüsniye Çerman, "Bundan 9 ay önce oğlum hunharca katledildi diyebilirim hiç suçu yokken, evimizin arkasındaki parkta. Benim oğlumun hiç bir suçu yok. Her kimin suçu varsa bu olayda gereken cezayı almasını istiyorum. Suçlu suçunu kabul etmedi. Nasıl olsa Berat kendini ifade edemediği için bazı olaylar Berat'ın üzerine de yönlendirildi ama ben kesinlikle kabul etmiyorum. Ben çocuğumu tanıyorum" dedi.