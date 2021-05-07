Yaylaya göç Tokat’ta görüntülendi

Tokat'ta merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilkbaharın gelmesiyle birlikte yayla yolculuğuna başladı. Koyun sürülerinin köylerinden yaylalara geçiş güzergahında bulunan şehir merkezinden geçişleri ilginç görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısından ana caddeye çıkan koyunlar Behzat Bulvarından yayla yoluna çıktı. Çobanların kontrolünde yüzlerce koyunun şehir merkezinden geçti.
"MERALARA GÖÇ ETME ZAMANI GELDİ"
Çoban İdris Uslu,"Yayla zamanı geldi, meralara göç etme zamanı geldi. Hayvanlarla birlikte yaylaya, Çamlıbel Yaylasına nasip olursa gidiyoruz. 1 haftalık yolumuz var" dedi.
"BİZİM YOLCULUĞUMUZA FAYDASI OLDU"
Tam kapanmanın da etkisi var mı? Sokaklar boş. sorusuna çoban Uslu, "Aynen. Sokakların boş olması bizim yolculuğumuza baya bir faydası oldu" diye yanıt verdi.