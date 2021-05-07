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Giriş Tarihi: 7.5.2021 12:59 Son Güncelleme: 7.5.2021 13:22

' de bizi görecek mi? Pes dedirten olay!

DHA
'Zeki Müren de bizi görecek mi? Pes dedirten olay!

Aksaray'da, polis denetimlerde durdurduğu otomobildeki kısıtlamayı ihlal eden 3 kişinin hareketlerinden şüphelenerek, araçta arama yaptı. Aramada 8 gram esrar ele geçiren polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Afgan Omit C. (19), polise verdiği tepki ise şaşırtı..

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tam kapanma nedeniyle kentin farklı yerlerinde denetim noktaları oluşturdu. Pamucak Mahallesi'ndeki kontrol noktasında 68 ACC 550 plakalı otomobili durduran polis, araçtaki Levent K (25), Yasin A. (32) ile Omit C.'ye izin belgelerini sordu.

İzin belgeleri olmayan kişilerin durumundan şüphelenen polis, araçta arama yaptı. Aramada 8 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.

Otomobilde bulunan esrar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişiden Afganistan uyruklu Omit C., polis aracına bindirildiği sırada "Peki, Zeki Müren de bizi görebilecek mi?" dedi.

Polisin cevap vermediği Omit C., bu kez gazetecilere dönüp, "Çekme abi, sanki terörist miyiz ? Alt tarafı bir kısıtlamaya uymadık" dedi.

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'Zeki Müren de bizi görecek mi? Pes dedirten olay!
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