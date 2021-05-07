'Zeki Müren de bizi görecek mi? Pes dedirten olay!

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tam kapanma nedeniyle kentin farklı yerlerinde denetim noktaları oluşturdu. Pamucak Mahallesi'ndeki kontrol noktasında 68 ACC 550 plakalı otomobili durduran polis, araçtaki Levent K (25), Yasin A. (32) ile Omit C.'ye izin belgelerini sordu.
İzin belgeleri olmayan kişilerin durumundan şüphelenen polis, araçta arama yaptı. Aramada 8 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.
Otomobilde bulunan esrar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişiden Afganistan uyruklu Omit C., polis aracına bindirildiği sırada "Peki, Zeki Müren de bizi görebilecek mi?" dedi.